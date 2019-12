Alejandra Dip

Mano, poder creativo a través de ellas, manifestación autorrealización, motivación, sanación, caricia necesaria, logros, es "el hacer" KIN 167- MANO 11, (autoguia) nos libera, sello de sanación. Es el poder creativo a través de las manos. Es la manifestación, la auto realización y la motivación que nos lleva a sentirnos plenamente en nuestra misión. La Mano es la sanación, es la caricia que necesitamos, es el "hacer", son los logros. En este día todos los procesos de sanación pueden acelerarse, pedir por los que están enfermos, hacer reiki, aprovechar para hacerse estudios médicos o tratamientos complejos que es propicio para que todo salga bien. También día de sanación ESPIRITUAL. La sanación que nos libera. Energía que permite que los pensamientos fluyan. Excelente día para realizar cosas con las manos, hacer artesanías, hacer labores de todo tipo. Esta Energía nos predispone a estar hoy haciendo algo todo el tiempo, estando serviciales, seguros, confiados, ordenados, metódicos. Si nos fuimos de eje, si perdimos el centro, uy, no va a haber nada que nos venga bien, vamos a buscarle pelos al huevo, exigentes al palo, perfeccionistas, tanto, que no nos va a permitir terminar nada! La Mano es la que te acaricia o te da la cachetada, ojo con el autoritarismo de esta energía mal encausada. Excelente momento para empezar la dieta, desintoxicarnos, dejar de fumar o abandonar cualquier tipo de hábito nocivo. Ayudar al prójimo, dar servicio. Día para deshacer ataduras del pasado que no nos dejan llegar a lo queremos lograr. Buenísimo para ponerlo en práctica a esta altura del año. Buen jueves para todos y que la paz y la alegría vuelva al pueblo. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Mano 11 - Energía del Jueves 26/12/2019 -Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

