"¡Gracias Año Viejo!!! // Por los buenos momentos, por los bellos recuerdos, por las risas y las lágrimas, que nos ayudan a sanar el Alma, por los amigos, por los que se quedaron a pesar de todo sin importar la distancia y por las lecciones aprendidas. // ¡Gracias...!!!" --Autor Anónimo. "Aprende de ayer, vive para hoy, espera para mañana. ¡Feliz Año Nuevo!!!" --Albert Einstein. Está por iniciarse un nuevo ciclo de 365 días, 52 semanas y 12 meses que cada quién recordará luego por motivos distintos, algunos tristes o sombríos, otros jubilosos y estimulantes. El tiempo es una abstracción a la que hemos dado forma de calendarios, relojes y umbrales con ritos de paso. Las puertas, reales o imaginarias, físicas o metafóricas, siempre conllevan cierto misterio. Cerradas, impiden pasar al lado oculto pero a su vez indican la existencia de una habitación más allá. Abiertas, hacen franqueable el límite y se convierten en canal de transición hacia un nuevo dominio. Como elemento recurrente en la simbología universal las puertas vienen a significar un umbral; separan dos espacios contiguos pero independientes, delimitan lo exterior de lo interior e incluso pueden llegar a servir como barrera entre la realidad y la ficción. El Umbral es toda frontera (física o psicológica, interna o externa, real o imaginaria, individual o colectiva) que nos separa de la Verdad. ¿Qué me deparará la vida en este nuevo año? ¿En qué terminará esta situación que me preocupa? ¿Se cumplirá el proyecto que estoy a punto de iniciar? ¿Será este el año de mi independencia? ¿Terminará por fin esta racha de años difíciles? ¿Seguirá abierta la buena senda por la que vengo hasta aquí? Ustedes que leen estas palabras, yo que las escribo, cada persona que nos acompaña en esta aventura humana..., nuestra sociedad, nuestra civilización global, este pequeño y hermoso planeta en el que vivimos..., todos juntos pronto cruzaremos el año. Todos tenemos umbrales temporales que cruzar. Todos tenemos máscaras que arrancar, velos que rasgar y cargas que dejar atrás en el camino. La puerta no se abre si no superamos la cerradura. En la cerradura estamos siendo interrogados. ¿Qué dejamos atrás con el último aliento del año? ¿Cómo hemos llevado a cabo lo que hicimos? ¿Dimos lo mejor de nosotros en aquello que emprendimos? ¿Dimos todo e incluso algo más? ¿Hemos dejado una semilla? Todos somos distintos, pero buscamos lo mismo. Despedir lo viejo, dejar atrás el pasado, entonces... "Qué todo lo que llegue sea mejor de lo que buscan, dure más de lo que esperan y los haga más felices de lo que pudieron imaginar." Carididman. ¡Un muy buen comienzo de año! ¡Qué en el año que iniciamos se colmen todas sus expectativas! ¡Feliz Año Nuevo!!!



El Rincón de Aléthea:

Año Viejo - Año Nuevo

Por Angela Monsalvo

