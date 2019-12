Efemérides del día de la fecha: 26 de Diciembre

SE CORRE EL PRIMER RALLY DAKAR Corría el año 1978 cuando alrededor de 182 vehículos partieron de París con el sueño de conquistar el desafiante y peligroso Rally París-Dakar. La historia del mismo se remonta al año 1977 cuando el piloto francés Thierry Sabine se perdió a bordo de su motocicleta "Yamaha XT 500" en el desierto Teneré mientras corría el Rally Abiyán-Niza; después de pasar horas desesperantes fue milagrosamente rescatado: "el desierto me marcó profundamente y desarrolló en mí un instinto y una sensibilidad muy particulares. Y, sobre todo, unos deseos insuperables de volver. Pero, desde luego, ¡jamás volveré solo!" Así, Sabine organizó el primer Dakar que bajo el lema "Un desafío para aquellos que parten. Un sueño para quienes se quedan" atrajo a una gran cantidad de pilotos que aceptaron el desafío de recorrer esos 5534 kilómetros que separaban a París de Dakar. Finalizó el 14 de enero del año 1979 y tuvo como ganadores a los franceses Alain Genestier en un "Range Rover V8" y Cyril Neveu en una "Yamaha XT 500." FALLECE GUILLERMO STÁBILE Guillermo Antonio Stábile nació el 17 de enero del año 1905 en Buenos Aires. Proveniente de una familia humilde y trabajadora, Guillermo convirtió sus primeros goles con la camiseta de Sportivo Metán cuando tenía 11 años. Cuatro años después, llegó a la cuarta división de Huracán, donde su velocidad y destreza propiciaron su debut en Primera División a los 19 años en la definición del Campeonato 1923; el partido finalizó con la victoria "quemera" 2 a 0 con goles de Loizo y Onzari provocando que la definición se estirara un partido más que el "xeneize" liquidó. Apodado "El Filtrador" por su increíble capacidad para escurrirse entre los rivales y llegar al gol, Guillermo se supo ganar su lugar en Huracán y en el corazón de los hinchas; artillero nato, Stábile convirtió 104 goles y formó parte de los 11 que se coronaron campeones en el año 1925 y 1928. Su envidiable desempeño le dio un lugar en el primer Mundial de Fútbol disputado en Uruguay en el año 1930; en el mismo, el delantero se lució con sus letales pelotazos que lo convirtieron en el goleador del campeonato con 8 tantos. Esto incrementó su fama que traspasó fronteras y propició su arribo a Europa donde sus habilidades lo convirtieron en un destacado jugador del Génova y Napoli de Italia y el Red Star Paris de Francia. Fue justamente en su último equipo donde se retiró y debutó como director técnico logrando el ascenso del mismo en el año 1939. Consciente de la tensión vivida en Europa y el inminente estallido de la guerra, retornó al país en el año 1939 para dirigir a Huracán, equipo que sacó subcampeón el mismo año de su llegada. Después de un paso fugaz por San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste llegó a Racing e hizo su mejor campaña como DT dándole a "La Academia" el tricampeonato (1949, 1950 y 1951) luego de 24 áridos años sin títulos. Asimismo su labor como técnico de la Selección fue notable al obtener 6 Copas América (1941, 1945, 1946, 1947, 1955 y 1957) y el Campeonato Panamericano de Fútbol del año 1960. Falleció a los 61 años, en el año 1966, en Buenos Aires. "THE ROLLING STONES" LES DESEAN FELIZ NAVIDAD A LOS PELUQUEROS Un día como hoy en el año 1964, "The Rolling Stones" publicaban en el semanario musical "New Musical Express" un anuncio deseándoles feliz navidad a los peluqueros. El desencadenante de esto fueron las quejas de peluqueros en la prensa que protestaban porque los jóvenes, influenciados por los "Stones", cancelaban sus citas en las peluquerías y reducían sus ingresos. Ante la repercusión de los reclamos, la banda británica se lo tomó con humor y decidió publicar un anuncio que decía: "feliz navidad a los hambrientos peluqueros y sus familias."

Efemérides del día de la fecha: 26 de Diciembre

