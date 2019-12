La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/dic/2019 Fiestas y accidentes: Corsa y Suzuki







Alrededor de las 22 hs. del martes, una Suzuki 150 y un Chevrolet Corsa colisionaron en las inmediaciones del Km. 75 de la calle Rivadavia (a la altura de la agencia Panamer). Producto del impacto, el motociclista resultó seriamente herido y debió ser trasladado al Hospital San José, aparentemente con fractura de cadera y sufriendo la pérdida de alguna pieza dental. Acudió al lugar la Unidad 3 de Same y el móvil de Zona 6 del Comando de Patrulla. Agitado accionar del SAME para socorrer a diferentes heridos. Los servidores públicos, incluyendo la policía, no tuvieron descanso en la primera parte de éstas fiestas.

MOTO Y AUTO CHOCARON EN AV. RIVADAVIA, A LA ALTURA DEL CRUCE DE RUTA 9.

#Ahora Choque en Av Rivadavia salida de #Panamericana Km 75 frente a la agencia Panamer. Una Suzuki 150 bajaba en sentido a Las Acacias e impactó con un Corsa que entraba. Según diagnosticó la doctora de ?? SAME 3 el motociclista se quebró la cadera y dos dientes. CP?? zona 6 pic.twitter.com/OFe4T6ln9P — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

Fiestas y accidentes: Corsa y Suzuki

