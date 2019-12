P U B L I C



Alrededor de las 7:30 hs. del 25 una camioneta Dodge Journey y un Fiat Punto chocaron fron-talmente sobre la calle Mitre, esquina Balcarce. Tanto el conductor de la camioneta como los tres ocupantes del Fiat debieron ser trasladados al Hospital San José para su atención, una de las ocupantes del automovil con fractura de muñeca. Acudieron los móviles 1 y 2 del SAME a cargo del Dr. Cabrera y Palermo, acompañados por un movil de la Zona 1 del Comando de Patrulla y apoyo de Prefectura Naval Argentina. Agitado accionar del SAME para socorrer a diferentes heridos. Los servidores públicos, incluyendo la policía, no tuvieron descanso en la primera parte de éstas fiestas.



CUATRO HERIDOS PRODUCTO DE UN VIOLENTO CHOQUE FRONTAL EN CALLE MITRE.

#Dato Choque frontal en Mitre y Balcarce, esta mañana a las 7,30 una Dodge Journey y un Fiat Punto. Cuatro heridos (Una mujer con fractura de muñeca) trasladados al hospital por ?? SAME 1 Dr. Cabrera y 2 Dr. Palermo. Presente Comando ?? zona 1 Of Genoud, Of Benedetti pic.twitter.com/Vx8gfgVZXL — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

Fiestas y accidentes: Violento choque frontal

