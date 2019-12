La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/dic/2019 Fiestas y accidentes: Taxi y moto







Un taxi marca Siena y una moto 110cc Mondial protagonizaron un violento encontronazo en Avenida Perón a la altura de la calle Paso. El conductor de la moto resultó herido y fue trasladado por el móvil 3 de SAME al Hospital San José para su atención. Participó del operativo un movil de la zona 3 del Comando de Patrulla. Agitado accionar del SAME para socorrer a diferentes heridos. Los servidores públicos, incluyendo la policía, no tuvieron descanso en la primera parte de éstas fiestas.



EL CONDUCTOR DE LA MOTO ESPERA LA LLEGADA DE LA UNIDAD DEL SAME PARA SER TRASLADADO.

#Ahora choque en Av. Perón y Paso una moto Mondial 110 descachada, sin luces, impactó con el lateral de un Siena, el conductor dijo "miré hacia ambos lados y no venía nadie" "ni una luz". El conductor de la moto con golpes trasladado por ?? SAME 3. Presente Comando ?? zona 3 pic.twitter.com/aFoLuqvjLo — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

