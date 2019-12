Por motivos que se desconocen, siendo las 5 AM del miércoles, un Ford Escort se incendió en el Barrio Las Acacias, en la calle Echeverría entre Beruti y French. Acudió al lugar un movil de zona 7 del Comando de Patrulla y la Unidad 36 de Bomberos Voluntarios. Agitado accionar del SAME para socorrer a diferentes heridos. Los servidores públicos, incluyendo la policía, no tuvieron descanso en la primera parte de éstas fiestas.



LOS BOMBEROS INTENTANDO APAGAR EL FUEGO DE UN AUTO EN Bº LAS ACACIAS.

#Dato ??incendio de vehículo en Las Acacias a las 5 de la mañana. Un Ford Escort que estaba estacionado en Echeverría entre Beruti y French. Se desconocen las causas que lo provocaron. Bomberos ?? móvil 36 trabajaron en el lugar para extinguir, CP ?? zona 7 pic.twitter.com/WvO2mqRXHC — Daniel Trila (@dantrila) December 25, 2019

Madrugada del 25: Incendio de vehículo

