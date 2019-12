Malena Rodríguez y Ramsés Cascu resultaron las Promesas Deportivas; y Carolina Vera y María Laura Portechella fueron elegidas Deportistas Senior.

El pasado miércoles 18 de diciembre se desarrolló la 19na. edición de la Fiesta del Deporte del Club Ciudad de Campana donde fueron premiados los deportistas destacados del año de cada actividad.

En la oportunidad, Valentín Solís y Eliseo Iglesias fueron galardonados con el premio a los Deportistas del Año, mientras que Malena Rodríguez y Ramsés Cascu resultaron las Promesas Deportivas; y Carolina Vera y María Laura Portechella fueron elegidas Deportistas Senior 2019.

DEPORTISTAS DESTACADOS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Categoría Mayores: Stella Bermúdez.

ATLETISMO

Categoría Escuela: Tamara Conti. Categoría Menores: Ulice Villalba y Malena Rodríguez. Categoría Mayores: Valentín Solís. Categoría Running: Matías Alexander Gómez. Categoría Máster: Carolina Vera.

BÁSQUET

Categoría Escuela: Valentino Díaz. Categoría Divisiones Formativas: Santiago Schramm y Matías Pagura. Categoría Mayores: Eliseo Iglesias. Categoría Maxi Básquet +35: Ezequiel Huck. Categoría Maxi Básquet +45: Rodolfo Visintin.

ESCUELA DE INICIA-

CIÓN DEPORTIVA

Grupo 3 y 4 años: Olivia Moreira. Grupo 5 años: Simón Boechat. Grupo 6 y 7 años: Lautaro Rancedo. Deporclub: Lautaro Arnodo.

FÚTBOL

Categoría Promocional Escuela de Fútbol: Facundo Rivas. Categoría Escuela de Fútbol Femenino: Magalí González. Categoría Menores Escuela de Fútbol: Mauro Semeguen. Categoría Menores Escuela de Fútbol: Nicolás Demarco. Categoría Torneo de Fútbol Libre: Uriel Brandan. Categoría Fútbol Recreativo: Ignacio Solís.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Categoría Federados: Mia Savastano y Sol Pacheco.

HOCKEY

Categoría Escuela: Federica Vigario Pereira. Categoría Menores: Maite Cantlón. Categoría Mami Hockey: Yamila Verchan.

NATACIÓN

Categoría Escuela no competitivo: Máximo Magnana. Categoría Promocional: Sofía Granlund. Categoría Federados: Lucas Ríos. Categoría Máster: Germán Freile.

PATÍN

Categoría Patín Recreativo: Marlene Cirigliano. Categoría Federadas: Celina González y Madelaine Piaggio.

RUGBY

Categoría Infantil: Segundo Pinkas. Categoría Juveniles: Alexis Scetti. Categoría Mayores: Franco Velázquez. Categoría Veteranos: Iván Kloker.

TENIS

Categoría Escuela: Yesica Linares. Categoría Menores: Juan Ignacio Bidondo. Categoría Mayores: Equipo Intermedia: Gonzalo Brutti, Matías Pérez, Matías Beacon, Fabián Ravelli, Hernán Lacanna, Roque Nejman Claudio Carballal, Pablo Da Pian, Néstor Herber, Fernando Pacheco y Mariano Santillan. Categoría Veteranos: Miguel Rojas.

TENIS DE MESA

Categoría Menores: Elías Potesta.

VÓLEY

Categoría Escuela Damas: Dolores Delgado. Categoría Escuela Caballeros: Joaquín Aquino Garrido. Categoría Tira Juvenil Damas: Iara Ramos. Categoría Tira Juvenil Caballeros: Ramsés Cascu. Categoría Mayores Damas: Gianina Irene. Categoría Mayores Caballeros: Federico Leone. Categoría Maxi Vóley Competitivo Damas: Laura Portechella. Categoría Maxi Vóley Competitivo Caballeros: Martín Pometti. Categoría Recreativo Damas: Marly Stemberg. Categoría Recreativo Mixto: Carina Flores.

MENCIONES ESPECIALES

ATLETISMO

Malena Rodríguez: 1er. Puesto Hexatlón Femenino. Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 16. 1er. Puesto salto en alto. Juegos Bonaerenses 2019. 2do. Puesto Salto en Alto. Campeonato Provincial Sub 16. 2do. Puesto salto en alto. Campeonato Provincial Sub 18. 3er. Puesto Hexatlón Femenino. Juegos Nacionales Evita 2019. 3er. Puesto salto triple. Campeonato Provincial Sub 18.

Julieta Rodríguez: 3er. Puesto Hexatlón Femenino. Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 16. 2do. Puesto Lanzamiento de bala. Campeonato Provincial Sub 16. 2do. Puesto lanzamiento de bala. Campeonato Provincial Sub 18. 2do. Puesto lanzamiento de bala. Juegos Bonaerenses 2019. 3er. Puesto lanzamiento de jabalina. Campeonato Provincial Sub 18. 3er. Puesto salto alto. Campeonato Provincial Sub 18.

Ariana Gómez: 2do. Puesto salto en largo y 3er. Puesto 80 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 16.

Ulice Villalba: Integró la posta 8 x 200 del seleccionado de Bs.As. que logró el 1er. Puesto en el Campeonato Argentino Sub 16 y Sub 18. 2do. Puesto 295 metros con vallas. Campeonato Nacional Sub 16 y Sub 18. 2do. Puesto Octatlón Masculino. Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas Sub 16. 2do. Puesto en 110 metros con vallas y lanzamiento de jabalina. Campeonato Provincial Sub 16. 2do. Puesto 295 metros con vallas. Juegos Bonaerenses 2019. 3er. Puesto salto con garrocha. Campeonato Provincial Sub 18.

Enzo Peña: 2do. Puesto Salto en Alto. Campeonato Provincial Sub 16.

Bruno Godoy: 1er. Puesto 400 metros con vallas. Campeonato Provincial Sub 18. Integró la posta 8 x 300 metros del seleccionado de Bs.As. que logró el 2do. Puesto en el Campeonato Nacional Sub 16 y Sub 18.

Bianca Amante: 1er. Puesto 200 metros con obstáculos. Campeonato Provincial Sub 18. 3er. Puesto 1500 metros con obstáculos. Campeonato Nacional Sub 16 y Sub 18.

Lucas Figueroa: 1er. Puesto salto en alto. Juegos Bonaerenses 2019. 2do. Puesto salto en alto. Campeonato Provincial Sub 18.

Miltón Olivera: 3er. Puesto lanzamiento de disco. Campeonato Provincial Sub 18.

Ivo Torres: 3er. Puesto salto triple. Campeonato Provincial Sub 18. 3er. Puesto salto triple. Juegos Bonaerenses 2019.

Lautaro Sánchez: 3er. Puesto Salto en largo. Campeonato Provincial Sub 18.

Aylén Hernandorena: Integró la posta 5 x 80 metros del seleccionado de Bs.As. que logró el 1er. Puesto en el Campeonato Nacional Sub 16 y Sub 18. 3er. Puesto lanzamiento de martillo. Juegos Bonaerenses 2019.

Luján Pérez: 3er. Puesto lanzamiento de martillo. Juegos Bonaerenses 2019.

Valentín Solís: 2do. Puesto 110 metros con vallas Campeonato Provincial Sub 20. 1er. Puesto en 110 metros con vallas y 2do. Puesto en salto en alto. Campeonato Provincial Sub 23.

Aithué Ponce: 3er. Puesto en 10000 metros llanos Campeonato Provincial Sub 20.

Matías Alexander Gómez: 1er. Puesto en 10000 metros llanos y 3er. Puesto en 5000 metros llanos. Campeonato Provincial Sub 23.

Agostina Ríos: 1er. Puesto 400 metros con vallas, 2do. Puesto en 100 metros con vallas y en salto en alto; y 3er. Puesto en salto en largo. Campeonato Provincial Mayores. 1er. Puesto Heptatlón Femenino. Campeonato Provincial Pruebas Combinados Mayores.

Juan Martín Marquine: 1er. Puesto salto en alto y 3er. Puesto en salto triple. Campeonato Provincial Mayores. 1er. Puesto salto en alto. Campeonato Provincial Sub 23.

Paula Díaz: 2do. Puesto en lanzamiento de jabalina y 3er. Puesto en lanzamiento de bala. Campeonato Provincial Mayores.

Juan Fernando Parodi: 2do. Puesto Decatlón Masculino. Campeonato Provincial Mayores.

Carolina Vera: 2do. Puesto en lanzamiento de bala y 3er. Puesto en lanzamiento de disco. Campeonato Provincial Mayores. 1er. Puesto lanzamiento de bala, disco, martillo y martillete categoría 45-49 años. Campeonato Nacional Máster. 1er. Puesto lanzamiento de bala, disco, martillo y martillete categoría 45-49 años. Campeonato Iberoamericano Máster.

Melisa Bolis: 1er. Puesto lanzamiento de bala, disco, martillo y martillete categoría 35-39 años. Campeonato Nacional Máster.

BÁSQUET

Danilo Beber: Integró la Selección Sub 13 de Zárate-Campana que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal de Selecciones.

Santiago Pacheco: Integró la Selección Sub 15 de Zárate-Campana que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal y en el Torneo Provincial de Selecciones.

Emilio Polese: Integró la Selección Sub 17 de Zárate-Campana que obtuvo el 1er. Puesto en el Torneo Zonal y el 2do. Puesto en el Torneo Provincial de Selecciones.

Joaquín Aguilar, Agustín Hernández y Emilio Polese: Integraron la Selección Sub 19 de Zárate-Campana.

Marco Dell Acqua: Integró el Seleccionado de la Categoría +35 que obtuvo el 3er. Puesto en el Torneo Provincial de Selecciones.

FÚTBOL

Juan Ignacio Bidondo, Joaquín Morrone, Benicio Posadas, Bautista Mercier, Gonzalo Martínez y Santiago Martínez. Formaron parte de la Selección Sub 13 de Campana que participó en el Torneo Nacional.

NATACIÓN FEDERADOS

Ulises Qualia: 1er. Puesto 100 metros libres 19 o + años hombres 1er. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 1er. Puesto 800 metros libres 19 o + años hombres 1er. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros libres +19 años hombres. 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros pecho +19 años hombres. 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros mariposa +19 años hombres. 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 100 metros libres +19 años hombres. 1er. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 200 metros mariposa +19 años hombres. 1er. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 3er. Puesto 100 metros pecho +19 años hombres. 2da. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 3er. Puesto 100 metros pecho +19 años hombres. 3ra. Fecha Campeonato Clausura FANNBA.

Emma Migueles: 3er. Puesto 200 metros combinados 10-11 años niñas 1er. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 3er. Puesto 100 metros libres 10-11 años niñas. 1er. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 3er. Puesto 100 metros pecho 10-11 años niñas. 2da. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 3er. Puesto 50 metros libres 9-11 años niñas. 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros pecho 9-11 años niñas. 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA.

Bruno Di Cola: 1er. Puesto 200 metros libres 35-39 años hombres. Campeonato Argentino Máster. 3er. Puesto 800 metros libres 35-39 años hombres. Campeonato Argentino Máster. 3er. Puesto 400 metros libres 35-39 años hombres. Campeonato Argentino Máster.

NATACIÓN PROMOCIONALES

Isaías Bianchi: Integró la posta 200 metros libres 14 años mixto que obtuvo el 1er. Puesto en la 2da. Fecha del Campeonato Apertura FANNBA. 1er. Puesto 50 metros espalda 16-18 años hombres 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 3er. Puesto 100 metros pecho 16-18 años hombres. 1ra. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros libres 16-18 años hombres. 1ra. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros espalda 16-18 años hombres 3ra. Fecha Campeonato Clausura FANNBA.2do. Puesto 100 metros mariposa 16-18 años hombres 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. Integró la posta 200 metros mariposa 16-18 años mixto que obtuvo el 2do. Puesto en la 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 100 metros espalda 16-18 años hombres 5ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 100 metros combinados 16-18 años hombres 5ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA.

Julieta Llanos: Integró la posta 200 metros libres 14 años mixto que obtuvo el 1er. Puesto en la 2da. Fecha del Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros espalda 12-15 años mujeres 3ra. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros mariposa 14-15 años mujeres. 2da. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. Integró la posta 200 metros libres 12-15 años mixto que obtuvo el 2do. Puesto en la 2da. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 100 metros libres 14-15 años mujeres. 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. Integró la posta 200 metros mariposa 16-18 años mixto que obtuvo el 2do. Puesto en la 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA.

Juan Zarantonello: 1er. Puesto 100 metros libres +19 años caballeros 4ta. Fecha Campeonato Apertura FANNBA. 2do. Puesto 50 metros mariposa +19 años caballeros. 2da. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 2do. Puesto 100 metros mariposa +19 años caballeros. 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 1er. Puesto 100 metros libres +19 años caballeros. 4ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA. 1er. Puesto 100 metros combinados +19 años caballeros. 5ta. Fecha Campeonato Clausura FANNBA.

PATÍN

Denise Hereñu: 1er. Puesto Categoría Mayores 2da. Fecha Regional. 3er. Puesto Categoría Mayores Selectivo LAPAL.

RUGBY

Alexis José Scetti: Integra el Centro de Formación de la URBA de la Categoría Menores de 17 años.

RUNNING

Matías Alexander Gómez: 1er. Puesto Categoría 20-24 años Caballeros 10 KM 1er. Fecha Circuito Pardo. 1er. Puesto General Varones y 1er. Puesto Cat. 20 a 29 años Varones. 10 KM Cooperativa Eléctrica Zárate. 1er. Puesto Categoría 17 a 24 años caballeros. 2do. Puesto General Caballeros. 10 KM Tenaris. 1er. Puesto General Caballeros. 10 KM TZ Zárate.

Agustín Granlund: 2do. Puesto General Caballeros. 10 KM TZ Zárate. 2do. Puesto General Caballeros. 10 KM 4 estaciones Herbalife. 3er. Puesto Categoría 17 a 24 años caballeros. 10 KM Tenaris.

Silvana Hernández: 3er. Puesto Categoría General Femenina 10 KM 1er. Fecha Circuito Pardo. 2do. Puesto Categoría Damas y 26° Puesto Clasificación General 10 KM New Balance. 1er. Puesto General Damas y 1er. Puesto Cat. 30-39 años Damas 10 KM Cooperativa Eléctrica Zárate. 1er. Puesto General Damas. 2da. Fecha 10 KM Circuito Pardo. 1er. Puesto Categoría 30 a 39 años damas. 1er. Puesto General Damas. 10 KM Tenaris. 1er. Puesto General Damas. 10 KM TZ Zárate.

Atihué Ponce: 1er. Puesto Categoría 16-19 Años Caballeros 10 KM 1er. Fecha Circuito Pardo. 1er. Puesto Categoría 18-24 años Caballeros 2da. Fecha 10 KM Circuito Pardo.

Matías Gómez: 2do. Puesto Categoría 35-39 años Caballeros 10 KM 1er. Fecha Circuito Pardo. 3er. Puesto General Varones y 1er. Puesto Cat. 30-39 años Varones 10 KM Cooperativa Eléctrica Zárate. 1er. Puesto Categoría 25 a 29 años caballeros. 2do. Puesto Categoría Tenaris Caballeros. 10 KM Tenaris.

Noelia Guillermin: 1er. Puesto Categoría 17 a 29 años damas. 10 KM Tenaris. 3er. Puesto General Damas. 10 KM Cooperativa Eléctrica Zárate. 2do. Puesto Categoría 25-29 años damas 2da. Fecha 10 KM Circuito Pardo. 2do. Puesto General Damas. 10 KM TZ Zárate.

Mauricio Villavona: 3er. Puesto Categoría 35-39 años Caballeros. 2da. Fecha 10 KM Circuito Pardo. 3er. Puesto Categoría 30 a 34 años caballeros. 3er. Puesto Categoría Tenaris Caballeros. 10 KM Tenaris.

Marilu Perea: 2do. Puesto Categoría 17 a 29 años damas. 10 KM Tenaris.

Yamila Benítez: 3er. Puesto Categoría 17 a 29 años damas. 10 KM Tenaris.

Mónica Kulita: 1er. Puesto Categoría 40 a 49 años damas. 10 KM Tenaris.

María Florencia Mingues: 3er. Puesto Categoría 30 a 39 años damas. 10 KM tenaris.

Fernando Lobos: 2do. Puesto Categoría 45 a 49 años caballeros. 10 KM tenaris.

VÓLEY

Giuliano Turcitu: Integra la pre-selección argentina Sub 17

Ramsés Cascu: Integró el seleccionado Sub 19 argentino que obtuvo el 3er. Puesto en el Campeonato Mundial de Túnez.