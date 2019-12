Los anteojos para sol no son sólo un accesorio

Llega ese momento del año donde los días son más largos y por ende los anteojos para sol se convierten en los protagonistas de la temporada. Es importante aclarar que los anteojos para sol no son un simple complemento: tienen un papel fundamental en nuestra salud visual. Así como cuidamos nuestra piel de los rayos UV, debemos cuidar nuestros ojos, protegiéndonos de la radiación solar y previniendo daños en la vista. Pero, ¿podemos usar cualquier anteojo para sol? La respuesta es NO. Al seleccionar una lente para sol existen una serie de factores a tener en cuenta: la edad, especialmente con los niños; la hora del día, de 12hs. a 16hs. se concentra la máxima radiación y como con nuestra piel debemos proteger nuestros ojos, aunque esté nublado y la actividad que estamos realizando al aire libre ya que no son los mismos filtros los que se utilizan para anteojos para sol diarios, que los que se necesitan para unos anteojos para montaña o náuticos. Es por ello que el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires enfatiza la importancia del asesoramiento profesional a la hora de elegirlo. Cómo seleccionar un anteojo para sol Cada persona tiene una sensibilidad distinta a la luz, por lo que el tipo de lente debe ser personalizado. La clave para escoger un anteojo para sol reside en la categoría del filtro solar, ya que una lente oscura no garantiza un mayor grado de protección frente a la radiación UV. Las características de las distintas categorías son las siguientes: Un profesional óptico puede indicar el color de las lentes en función de las necesidades de cada usuario: - El verde permite una percepción de colores con muy pocas alteraciones. Reduce la luz visible sin interferir en la claridad de la visión. Es recomendable para deportes náuticos e hipermetropía. - El marrón aumenta el contraste y la profundidad de campo. Este color es el indicado para los deportes al aire libre y las personas miopes. - El gris transmite uniformemente la luz a través del espectro y respeta mejor los colores naturales, por lo que es una buena elección para la conducción. - El amarillo no es recomendable para conducir en días soleados, ya que puede provocar errores en la percepción de las luces de los semáforos. Sin embargo, mejora el contraste en días nubosos, brumosos y con niebla. - El naranja es el color más adecuado en condiciones de baja luminosidad, como la conducción nocturna o con niebla, ya que aumenta los niveles de contraste, pero no es apto para el uso solar. Los anteojos para sol deben adaptarse a distintas necesidades de protección ocular. Por eso resulta imprescindible el asesoramiento de un óptico, profesional de la salud ocular, que nos ayudará a escoger el tipo de anteojos para sol más adecuado en función de nuestras actividades cotidianas y aficiones. Desde el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires recomiendan adquirir sus anteojos para sol sólo en centros ópticos atendidos por profesionales capacitados para aconsejar acerca del filtro adecuado para su protección.



Los anteojos para sol no son sólo un accesorio

