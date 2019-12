Son los protagonistas del video viralizado en el que se ve una pelea en el estacionamiento, a la salida de la Fiesta organizada en el estadio de fútbol. Incluso hay un teléfono robado y estaría identificado el autor de hecho. Todos son mayores de 18 años. El video, grabado con un teléfono desde del interior de un auto, se viralizó por las redes sociales. Ya es de día, alrededor de las 7 de la mañana del 25 de diciembre, en un sector del estacionamiento del estadio de Villa Dalmine, donde se realizó una fiesta al aire libre a cargo de la firma Dreamclub Eventos (habitual organizador de reuniones similares en el Campana Boat Club). En las imágenes pueden verse una gresca entre un grupo de jóvenes. Incluso uno cae al suelo y le siguen pegando. "Esto pasó a la salida de la Fiesta de Navidad en la cancha de Dalmine. Todo el año rompiéndome el orto laburando, para que mi hija me llame y me diga que le pegaron a Francisco, su novio, y a ella, robándole su celular, y dejando internado a Fran... Estos pendejos de mierda, todos nenitos de mamá, te vienen a cagar la vida..." publicó Marcos Lavie en su muro de Facebook junto al video, e incluso identificando precariamente a los principales agresores, quienes serían mayores de edad. Además, uno de ellos en particular, y quien resultaría el cabecilla, habría sido identificado como el autor de otra agresión, también dejando internado al agredido, hace unos 3 meses atrás, luego de una gresca en las inmediaciones de un local bailable. En diálogo con La Auténtica Defensa, Lavie (quien es un conocido vecino de la ciudad a cargo de la empresa DSN Eventos dedicada a la planificación de eventos sociales y empresariales) relató los hechos a partir del testimonio de su hija. Aparentemente, todo se inició en el baño de caballeros, cuando Francisco Godoy (19) vio al principal acusado amenazando a otro joven de menor talla y edad, tratando de sacarle dinero. Francisco medió en la situación, y logra que el hostigado deje el baño sin mediar violencia, más allá de amenazas verbales. Cuando Francisco vuelve a reunirse con su novia Catalina Lavie (16) en el sector bailable de la fiesta, le comenta lo sucedido y se ponen de acuerdo para buscar a personal de seguridad e intentar sacar de la fiesta al muchacho con el que había tenido el altercado en el baño, minutos antes. Fue en ese momento que Francisco recibe un puñetazo en la nuca: era el mismo joven del baño, ahora con otros dos muchachos más. Interviene el personal de seguridad, y saca de la fiesta a los agresores. Ya sobre el final de la fiesta, alrededor de las 7 de la mañana, la pareja temía que los estuviesen esperando a la salida. Y no se equivocaron. Los golpes fueron tales, que Francisco terminó primero en el Hospital San José, donde le dieron el alta. Pero luego volvió a ser internado, ahora en la clínica Delta, alrededor de las 17. Presentaba un cuadro de mareos, vómitos y convulsiones. Se le realizó una tomografía computada y quedó en observación en la Terapia Intensiva, de donde se retiró por sus propios medios alrededor de la 1 de la madrugada de ayer. La denuncia fue radicada en la UFI 2 a cargo de la Dra. Ana Laura Brizuela, y entre hoy y mañana será ampliada, sumando a la causa el robo del teléfono celular de Francisco, que se lo robaron durante la pelea y fue recuperado horas después por sus familiares quienes, según versiones, se habrían presentado en el domicilio del ladrón (y también protagonista de las agresiones). Aparentemente, lograron recuperarlo luego de que el autor del hecho reconociera que lo tenía en su poder y lo devolvió.

Una captura del video viralizado en las redes. A la derecha, el cuerpo de Francisco Godoy en el suelo del estacionamiento de Villa Dálmine.



Al menos dos denunciados por agresiones en la fiesta "Navidad Mágica" de Villa Dálmine

