El capitán del plantel Violeta tendría una oferta de Independiente Santa Fe de Bogotá. Para el segundo semestre de la temporada 2019/20 de la Primera Nacional, Villa Dálmine ya cuenta con dos bajas: Fabricio Brener regresó a Belgrano de Córdoba tras vencerse su préstamo, mientras que Marcos Arturia no estará disponible por lesión (ligamentos cruzados). Y en los próximos días podría confirmarse una tercera: el capitán Matías Ballini tendría una oferta de Independiente Santa Fe de Colombia y podría emigrar al fútbol "cafetero". El mediocampista, que recientemente cumplió 31 años, podría hacer uso de su cláusula de salida al exterior para aceptar una oferta que le resultaría sumamente atractiva desde lo deportivo (el Expreso Rojo de Bogotá es considerado uno de los clubes de mayor tradición en Colombia) y también desde lo económico. En esta temporada, Ballini ha sido un jugador clave para Lucas Bovaglio, especialmente por su ascendencia en el plantel y sus características dentro de un mediocampo más predispuesto al ataque que a la contención. Sin embargo, no ha tenido su mejor semestre futbolístico, afectado por una lesión muscular en el soleo que lo marginó de varios encuentros. "Matu" debutó en Primera con la camiseta Violeta en 2004, cuando apenas tenía 15 años. Luego de un par de temporada en la Primera C, se incorporó a las divisiones juveniles de Rosario Central, equipo con el debutó en la máxima categoría del fútbol argentino. Posteriormente tuvo pasos por el Girona de España, Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán antes de regresar a su Campana natal para volver a jugar en Villa Dálmine a mediados de 2018. De confirmarse su partida, las alternativas que le quedarían a Bovaglio para cubrir el puesto de volante central serían Facundo Affranchino (quien suplantó a Ballini durante su lesión), Federico Recalde y Cristian Carrizo. Aunque también Nicolás Del Priore podría cumplir esa función (de hecho, fue "doble 5" junto a Affranchino).

