Otra lluvia de piedras sobre la Policía

Es la segunda en menos de una semana, en el barrio Dignidad. Los Bomberos Voluntarios se tuvieron que retirar sin terminar de extinguir el incendio de un basural que se encuentra sobre la barranca. Los Bomberos Voluntarios acudieron al llamado ayer por la tarde para dominar las llamas originadas en el basural que se extiende por una de las laderas de "La Olla", en los fondos del barrio Dignidad. Dada la extensión de la superficie afectada, 5 móviles del Comando Patrulla Campana también se presentaron en el lugar para prestar apoyo y brindar seguridad a la dotación del Cuartel 37 de nuestra ciudad. Sin embargo, ya cayendo el sol, no pudieron terminar su tarea dada la cantidad de piedras que caían sobre los móviles policiales y todos los servidores públicos, incluyendo los Bomberos Voluntarios, abandonaron el lugar. EL DOMINGO Fue el domingo pasado por la tarde cuando un móvil del SAME acudió a un llamado desde el barrio Dignidad, para asistir al vecino Alberto Lucero (56) quien se encontraba descompensado y debía ser trasladado al Hospital San José. El móvil del SAME ingresó al lugar escoltado por los móviles del Comando Patrulla Campana asignados a las zonas 5 y 6, pero debieron retirarse antes que la ambulancia, dado que un grupo de vecinos comenzó a apedrear los vehículos policiales. Este tipo de episodios son frecuentes en el barrio e incluso se han registrado casos de falsas alarmas durante las cuales la policía convocada sólo para tenderle una emboscada a la patrulla que se aventura por esas calles, para luego agredirla a piedrazos.

El incendio se extendía por la barranca que se encuentra en los fondos del barrio Dignidad.





RELACIONADO #Ahora incendio de basural en el barranco Vigña y San Juan, barrio Dignidad, viviendas en riesgo. Trabajaron en el lugar Bomberos móvil 31 a cargo de Oscar Valdéz. Comando Patrulla zona 5 pic.twitter.com/w8PbzbJtEe — Daniel Trila (@dantrila) December 10, 2019

