Hoy es el último día de pre inscripción online en el 15

Se puede optar por varias carreras de formación docente o tecnicaturas. Luego hay que ratificar la vacante presentando la documentación requerida en la institución. "Los institutos de formación técnica y docente son un engranaje clave en el desarrollo local y regional", señaló María Isabel Fernández. Casi 2000 estudiantes de toda la región ya realizaron su pre inscripción on line para iniciar una carrera terciaria durante el 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 15 de nuestra ciudad. Hoy es el último día para anotarse a través de la página web del instituto, trámite que luego debe ratificarse al presentar la documentación requerida en la sede de Varela y Dellepiane, frente al Palacio Municipal. "Como todos los años, tenemos una propuesta educativa basada en carreras que se piensan en clave de desarrollo local y regional. Tenemos carreras de formación docente que proveen recursos humanos al sistema educativo como pueden ser Profesor de Historia, Geografía, Educación Inicial, Educación Especial en todas sus orientaciones, Matemática y Economía. Pero al mismo tiempo desarrollamos toda una serie de gama de carreras técnicas orientadas a la provisión de servicios y a la formación de emprendedores. Se puede optar por Bibliotecología, Gestión Cultural, Comunicación Social, Hotelería, Turismo, Acompañamiento Terapéutico, Psicopedagogía… otra carrera importante vinculada al desarrollo de la comunidad es Administración Pública", comentó la directora de la institución, María Isabel Fernández. ESTUDIAR Y TRABAJAR Fernández también señaló que la población estudiantil del instituto está conformada no sólo por jóvenes que recién finalizan sus estudios secundarios y se suman al ciclo superior sin solución de continuidad, sino que también es cada vez mayor la cantidad de adultos que por diferentes circunstancias no lograron su continuidad en el sistema educativo, y deciden reinsertarse en busca de un título superior mientras sostienen sus obligaciones laborales y familiares. En ese sentido, la directora señaló: "En esos casos en particular, nuestra misión es la de acompañar y favorecer esa trayectoria, inclusive desde un Gabinete Psicopedagógico institucional. Esto se cristaliza con egresados que, en muchos casos, son los primeros en su familia en acceder al nivel superior y aun sosteniendo una responsabilidad laboral y familiar mientras estudian. Por supuesto, esto implica un esfuerzo y compromiso de los estudiantes, pero también de los profesores y de toda la institución para acompañarlos. Esta circunstancia no es casual. Tenemos muy en claro nuestra misión. Los institutos de formación técnica y docente son un engranaje importante en el desarrollo local y regional. Y por eso resulta importante que a los institutos se los tenga en cuenta a la hora de sentarse a pensar hacia dónde van la ciudad y la región, y de implementar estrategias de desarrollo humano, social y productivo". Así, se aclaró también que, por ejemplo, Bibliotecología se puede cursar a distancia; mientras que otras carreras, si bien hay correlatividades ineludibles, tienen un régimen flexible similar al universitario en el que los alumnos se anotan en la cantidad de materias que consideran que pueden administrar exitosamente por cuatrimestre. Además, un dato a tener en cuenta es que las carreras docentes experimentan una mayor demanda a la habitual en términos de salida laboral, dado que se está dando un infrecuente recambio generacional en la docencia de nuestra ciudad.

“Resulta importante que a los institutos se los tenga en cuenta a la hora de sentarse a pensar hacia dónde van la ciudad y la región", comentó María Isabel Fernández, Megister en Educación.



Hoy es el último día de pre inscripción online en el 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar