Efemérides del día de la fecha: 27 de Diciembre

RACING CAMPEÓN Transcurría el caótico año 2001 que incendió al país entero, entre el hambre, la pobreza y la violencia el Presidente de la Nación Fernando de la Rúa había renunciado hacía unos días cuando en medio del desánimo, la furia y la resignación los hinchas de Racing pudieron tener una alegría y festejar que "La Academia" se consagraba campeón. Habían pasado 35 años sin títulos desde aquel lejano 1966 en el que el equipo dirigido por Juan José Pizzuti gritaba campeón a tres fechas de finalizar el torneo lo que provocó que la celebración del ansiado título movilizara a miles de hinchas que tiñeron Avellaneda con sus colores. Fue Reinaldo Carlos Merlo junto a su famoso "Paso a Paso" el que organizó un equipo ganador y con coraje que supo aceptar los errores y perfeccionarse en cada partido; su debut fue contra Argentinos Juniors en un partido cargado de emociones que terminó ganando Racing 2 a 1. Compuesto por Gustavo Campagnuolo, Gabriel Loeschbor, Martín Vitali, Gabriel Bedoya, Maxi "Chanchi" Estévez, Diego Milito y Adrián Bastía, el equipo fue consiste acumulando victorias durante todo el torneo. Justamente en el empate 0 a 0 contra Banfield por la fecha 17, "Mostaza" Merlo explotó ante la polémica anulación de dos goles de Estévez: "se acabó el paso a paso. Creo a muerte en los jugadores y tuve una charla con ellos después del partido. Sé que vamos a salir campeones. No tengo ninguna duda. Este equipo tiene orgullo." Así, luego de empatar ante Vélez, "La Academia" salía campeón y lograba algo inédito en el fútbol argentino al llenar dos canchas a la vez: el Estadio José Amalfitani y el Estadio Presidente Perón.

FALLECE CARRIE FISHER Carrie Frances Fisher nació el 21 de octubre del año 1956, en California, Estados Unidos. Hija de una de las parejas más famosas de Hollywood en los años 50´, Carrie se crio rodeada de reflectores y cámaras que la iniciaron en la industria del entretenimiento desde pequeña. Fiel acompañante de su madre comenzó haciendo esporádicas apariciones en teatro junto a ella hasta que a los 17 años debutó en Broadway en el musical "Irene." Asimismo comenzó a estudiar en la Central School of Speech and Drama de Londres, institución en la que estudió 18 meses, y que dejó para debutar en la gran pantalla con un pequeño papel en la película "Shampoo" (1975). El salto a la fama lo dio en el año 1977 cuando encarnó a la intrépida princesa Leia en "Star Wars": "George [Lucas] ha escrito personajes geniales para todos nosotros. Él no la escribió como ´oh, por favor, ayúdame me persiguen los stormtroopers.´" Leia Organa no solamente marcó a Carrie sino también a generaciones que quedaron y quedan fascinadas con las películas "El imperio contraataca" (1980), "El retorno del Jedi" (1983), "El despertar de la Fuerza" (2015), "Los últimos Jedi" (2017) y "El ascenso de Skywalker" (2019); éstas dos últimas con escenas inéditas de Fisher, ya que, en el año 2016 falleció. A su vez, actúo en las películas "The Blues Brothers", "Hannah y sus hermanas", "El hombre del zapato rojo" y "Cuando Harry conoció a Sally." Pero no se limitó a la actuación también escribió los libros "Postales desde el filo", "Surrender the Pink" y "Desilusiones de una abuela" y se convirtió en una de las consultoras de guiones más solicitadas de Hollywood por su talento para perfeccionar los mismos. Carrie padecía un trastorno bipolar que contó abiertamente a la prensa con el propósito de generar conciencia acerca de las enfermedades mentales: "tengo una enfermedad mental. Puedo decirlo. […] No me avergüenzo. He sobrevivido, sigo sobreviviendo." Falleció a los 60 años, en el año 2016, en California, Estados Unidos. SE LANZA "JOHN WESLEY HARDING" Un día como hoy en el año 1967, Bob Dylan lanzaba su octavo álbum de estudio: "John Wesley Harding". Tras un grave accidente en motocicleta, el cantante tuvo un respiro de las constantes presiones y el estrés generado por las largas giras durante su recuperación; aquellos meses fueron aprovechados por Dylan que empezó a componer y dar forma a su próximo disco que estaba compuesto por las canciones "The ballad of Frankie Lee and Judas Priest", "All along the Watchtower", "I´ll be your baby tonight" y "John Wesley Harding".

Efemérides del día de la fecha: 27 de Diciembre

