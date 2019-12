Un merecido descanso

La primera perra de rescate en nuestra ciudad se retira de las búsquedas. El mensaje de la Asociación Civil K9.

Días atrás la policía de la provincia de Buenos Aires en su acto por los 139º aniversario entregó un reconocimiento a la perra Jana de la Brigada K9.

La primera perra de rescate de nuestra ciudad culmina sus actividades y se le reconocieron los seis años de labor, al servicio de la comunidad y de la policía.

COMUNICADO

Francisco Gerber, director de la Asociación y quien estuvo con Jana trabajando a la par, realizó en su cuenta de Facebook un tierno posteo: "…Llegó el día de retirarse de las búsquedas. Un año difícil, donde casi te perdemos y donde al tiempo diste vida y reprodujiste tu trabajo en 6 cachorros, un año largo, de mucho trabajo. No puedo describir ni en un libro entero cada momento que pasamos. Me enseñaste mucho, muchísimo. Aprendí a ser responsable, aprendí a ser tu voz, a defenderte y defender nuestro trabajo. Estás en la historia de una ciudad, llegaste para demostrar y hacer respetar el lugar de un animal en una sociedad como la de hoy. Dimos respuestas en momentos de incertidumbre, y eso no tiene recompensa. Queda todo en el recuerdo, mío, de quienes te vimos trabajar, te conocimos, pero más que nada, en el corazón de las personas a las que ayudaste. Espero que empiece un buen descanso y una buena vida de perro. Gracias Jana. Muchas gracias".