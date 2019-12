La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/dic/2019 Club Ciudad de Campana:

Ecos de una Fiesta del Deporte genial







En la nota de ayer, sobre el tradicional reconocimiento de la entidad tricolor a sus deportistas, por cuestiones de espacio nos faltó agregar las menciones individuales por equipos y los deportistas galardonados. Van aquí los mismos deporte por deporte. MENCIONES INDIVIDUALES POR EQUIPO ATLETISMO Categoría Sub 16: 3er. Puesto Copa Nacional de Clubes. Integrantes: Ariana Gómez, Julieta Rodríguez, Malena Rodríguez, Bianca Amante, Aylén Hernandorena, Enzo Peña, Ulice Villalba, Bruno Cesario, Simón Caffaro. Entrenadores: Diego Marquine, Juan Martín Marquine y Juan F. Parodi. Equipo CCC: 1er. Puesto Copa Nacional de Clubes de Pruebas Combinadas. Integrantes: Juan Parodi, Malena Rodríguez, Ulice Villalba, Leonel Giuliano, Valentín Solís, Enzo Peña, Ariana Gómez, Julieta Rodríguez, Bianca Amante, Iara López, Ivo Torres, Lucas Figueroa, Juan Pablo Lares y David Vilela. Entrenadores: Diego Marquine y Juan Martín Marquine. Posta Femenina Sub 16: 1er. Puesto 5 x 80 metros. Campeonato Provincial Sub 16. Integrantes: Sofía Carmona, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Iara López y Aylén Hernandorena. Posta Masculina Sub 18: 1er. Puesto 4 x 100 metros. Campeonato Provincial Sub 18. Integrantes: Juan Pablo Lares, Lautaro Sánchez, Ulice Villalba y Bruno Godoy. Posta Mixta Sub 18: 1er. Puesto 8 x 300 metros. Campeonato Provincial Sub 18. Integrantes: Yazmín Arapey, Malena Rodríguez, Iara López, Bianca Amante, Lautaro Sánchez, Ulice Villalba, Luca Perea y Bruno Godoy. Posta Femenina Sub 18: 3er. Puesto 4 x 100 metros. Campeonato Provincial Sub 18. Integrantes: Malena Rodríguez, Julieta Rodríguez, Iara López y Yazmín Arapey. BÁSQUET Equipo Sub 13: 3er. Puesto Torneo CAP Eventos. Integrantes: Valentino Rainieri, Nicolás Bosso, Bautista Boumerá, Mateo Canzian, Valentín Monzón, Ignacio Iturria, Luca Melidore, Nahuel Pinedo, Valentín Weinzettel, Danilo Beber, Lautaro Stude, Camilo Rafael, Juan Manuel Campos y Kamil Basma. DT: Germán Género. Equipo Sub 15: 2do. Puesto Torneo CAP Eventos. Integrantes: Santiago Schramm, Mariano Portinaro, Antonio Valentinuzzi, Enrique Breska, Bruno Garín, Juan Bautista Remaggi, Nahuel Martino, Benicio Cingolani, Lucas Ailloud, Gonzalo Garay, Bautista Fay, Dardo Altobelli, Marzio Arias Messa, Santiago Pacheco, Juan Cruz González, Juan Martiniano y Santiago Somoza. DT: Germán Género. Equipo Sub 17: 1er. Puesto Torneo CAP Eventos. Integrantes: Joaquín Acosta, Emilio Polese, Máximo Fritzler, Thiago Guevara, Dante Díaz, Facundo Miranda, Dante Bergara, Alan Blanco, Marzio Arias Messa e Ignacio Bosso. DT: Martín Trovellesi. Equipo Sub 17: 3er. Puesto Zona A ABZC 2019. Integrantes: Mateo Pacheco, Máximo Fritzler, Mirko Racovsky, Nicolás Bentiboglio, Nicolás Peiretti, Thiago Guevara, Alan Blanco, Dante Bergara, Dante Díaz, Emilio Polese, Facundo Miranda, Ignacio Bosso, Joaquín Acosta, Lautaro Sancho y Martín Trovellesi. Equipo Categoría +35: Campeón Torneo Asociación de Básquet Zárate-Campana 2019 Integrantes: Alejandro Zorzabal, Ezequiel Huck, Fabrizio Bianchi, Gastón Díaz, Germán Género, Gustavo Palacios, Hernán Salvador, Hugo Tomei, Juan Pablo Horts, Marco Dell Acqua, Marcos Cabral, Martín Cabral, Mariano Misenta, Mauricio Nieto, Ignacio Novoa, Fernando Portinaro, Rodolfo Visintin, Sebastián Soto, Roberto Schramm. DT: Gustavo Kalejman. Equipo Categoría +45: Campeón Copa Ameghino Servicios +45 Torneo de Verano Campana Boat Club. Integrantes: Hugo Tomei, Marco Dell Acqua, Hernán Salvador, Germán Género, Fernando Portinaro, Sergio Karnicic, Gustavo Kalejman, Raúl Cáceres, Gustavo Palacios, Gastón Molina, Mariano Misenta y Rodolfo Visintin. Equipo Categoría +45: Campeón ABZC 2019. Integrantes: Roberto Schramm, Eduardo Barbosa, Diego Bortolatto, Marcos Cabral, Germán Género, Gustavo Palacios, Hernán Salvador, Hugo Taboada, Hugo Tomei, Mariano Misenta, José Demonte, Gastón Molina, Rodolfo Visintín, Marcelo Collazo, Federico Sinay, Fernando Portinaro, Miguel Bianchi y Diego Tonelli. FÚTBOL "Sácala Que Quema/Awka Fitness": Campeón Copa Sunny Trofeos 2019 Integrantes: Ezequiel Batista, Alan Fossatti, Matías Páez, Nicolás Bravo, Lorenzo Bravo, Marcelo Rodríguez, Paulo Boumerá, Agustín Zukowski, Thomas Pavon, Alex Curto, Uriel Brandan, Fabrizio Fretes, Álvaro Medina, Francisco Ventura, Ignacio Fernández y Dardo Moyano. Equipo Azul Categoría Sub 9: 2do. Puesto Torneo Primavera LEF 2019. 1er. Puesto Copa de Plata LEF 2019. Integrantes: Benjamín Altimari, Juan Cruz Cejas, Juan Esponda, Juan Bautista Fiore, Vicente Jaurena, Gael Juárez Padilla, Agustín López, Gaspar Malaszuk, Benjamín Palacios, Álvaro Rodríguez, Ignacio Saavedra, Gonzalo Saavedra Resio, Matías Sposato, Juan Pablo Viva y Benjamín Zoilo Lobato. DT: Adriel Zanuttini. Equipo Blanco Categoría Sub 11: 1er. Puesto Torneo Primavera LEF 2019. 1er. Puesto Copa de Oro LEF 2019. Integrantes: Valentino Arona, Facundo Arrambide, Matías Celiz, Ignacio Ercolano, Augusto Esponda, Lautaro Forlani, Lautaro García, Vicente Medina, Francisco Ponce, Fausto Rattín, Jeremías Rodríguez, Lorenzo Rolón, Mauro Semeguen, Francisco Velardez, Valentín Vinzón, Valentín Spinazzi, Gaetano Fornelli y Felipe Esponda. Entrenador: Ariel Emens. AT: Javier Rolón. Equipo Categoría Sub 13 Amarillo: 3er. Puesto Torneo Invierno LEF y 2do. Puesto Torneo Primavera LEF 2019. 2do. Puesto Copa de Plata LEF. Integrantes: Benicio Posadas, Joaquín Pasquet, Agustín Piccini, Lautaro Zarantonello, Joaquín Morales, Santiago Martínez, Gonzalo Martínez, Ticiano Castro, Santino Flego, Juan Sebastián Berdun, Juan Oberti, Lucas Tana, Bautista Urbina, Agustín Varela, Santino Rolón y Juan Bautista Mercier. Entrenador: Franco Toloza. PF: Sebastián García. Equipo Categoría Sub 15: 1er. Puesto Torneo Invierno LEF y 2do. Puesto Torneo Primavera LEF 2019. 1er. Puesto Copa de Oro LEF. Integrantes: Maxium Amador, Gerónimo Baldivares, Nahuel Bases, Lucas Ercolano, Lukas Gerbi, Franco Henze, Santiago Muñoz, Jeremías Sanabria, Patricio Sciponi, Agustín Soto, Manuel Vidal, Martino Zarantonello, Lucio Capezzuto, Julián Bassi, Nicolás Demarco, Nahuel Coronel y Matías Peiretti. DT: Maximiliano Coronel. GIMNASIA ARTÍSTICA Sol Pacheco, Juana Molina, Mía Prelato, Ana Siri, Catalina Hombría, Mia Savastano, Agustina Cañete, Agustina Leguizamón, Sol Prelato y Celeste Figueroa. Entrenadores: Celina Cáceres Frerking y Camilo Cáceres Frerking. Forman parte del equipo federado del club que participaron en los diferentes torneos organizados por la Federación Metropolitana de Gimnasia Artística. HOCKEY Equipo Categoría 7ma. División: 1er. Puesto Liga Anual LICA de Hockey. Integrantes: García Morena. Cantlon Maite. Andere Paolina. Duhau Pilar. Rajoy Camila. Carrazan Celeste. Micheletti Sabina. Scatena Candela. Almirón Paloma. Ortega Martina. Romina Catardi. Equipo Categoría 6ta. División: 2do. Puesto Liga Anuel LICA de Hockey. Integrantes: Porfiri Franchesca. Rossi Lucia. López Lucia. Verá Sofia. Duhau Martina. Maisonobe Violeta. Gonzalez Delfina. Espíndola Agustina. Cristaldo Martina. Romina Catardi. NATACIÓN Equipo Categoría Master: 1er. Puesto Gran Prix FANNBA 2019 Integrantes: Nicolás Bohún, Giuliano Zarantonello, Juan Ignacio Ugarte, Federico Pepe, Gustavo Pereda, Santiago Spallorosa, Oscar Canteros, Silvio Della Salla, Leonardo Luraschi, Agustina Tamagno, Mariana Sallustio, María de los Ángeles Labriola, Cintia Ibarguengoitia, Juan Manuel Tamagno, Bruno Di Cola, Darío González, Germán Freile. Entrenador: Ignacio Segura. RUNNING Equipo Club Ciudad de Campana: 1er. Puesto por equipos 10 KM Racing Capilla. Integrantes: Matías Alexander Gómez, Matías Gómez, Silvana Hernández, María Florencia Mingues, Victoria Salomón, Marilu Perea, Atihue Ponce, Rodrigo Cruz, Mauricio Villavona, Mauricio Tartaglini, Damián Reynoso, Hugo Cardoso y Juan Morel. TENIS DE MESA 7ma. Categoría: 2do. Puesto Copa de Oro Torneo Regional. Integrantes: Lucas Ercolano, Laureano Braga, Santiago Bravo y Benito Sposato. Entrenador: Luciano Betancourt. VÓLEY Dupla Categoría Sub 16 Beach Vóley: 2do. Puesto Juegos Bonaerenses 2019. Integrantes: Giuliano Turcitu y Tomás Acuña. Categoría Sub 13 Caballeros: 4to. Puesto Torneo Abierto FMV y participación Copa Kinder Argentina. Integrantes: Julián Gotta, Alexis Martra, Leonel Rial, Sebastián Castro, Joaquín Da Pian, Joaquín Aquino Garrido, Mauro Garofalo, Santiago Blanco, Nahuel Rodríguez, Mirko Genovesy, Lautaro Blanco y Dante Epherra. DT: Gabriel Martra. Categoría Sub 15 Damas: 1er. Puesto Nivel C1 Federación Metropolitana de Vóley. Integrantes: Juana Medici, Delfina Turano, Ariana Daminiani, Paloma Federico Unamuno, Delfina Pujol, Pilar Aranguez, Sol Gaynor, Constanza Pereyra, Rosario Cabrera, Clara Boveri, Belén Giuliano, Josefina Samudio y Aldana Mezano. Entrenadoras: Jorgelina Allegri y Milagros Scabini. 1ra. División Damas: 3er. Puesto Copa de Oro Torneo Apertura y 2do. Puesto Copa de Plata Torneo Clausura en el Torneo Regional de Vóley. Integrantes: Martina Giulietti, Agustina Gutiérrez, Melina Laspiur, Sol Salustra, María Sol Malina, Sol De Armas, Natacha Carou, Giannina Irene, Lourdes Scabini, Milagros Scabini, Julieta Padovani y Cecilia Alfonso. DT: Jorge Malina. "Las Águilas": Equipo Maxi Vóley Competitivo Damas. 1er. Puesto Copa de Plata Torneo Sudamericano Maxi Vóley 2019. 2do. Puesto Liga Chivilcoyana de Maxi Vóley. 2019. 3er. Puesto Copa Concepción del Uruguay 2019. 3er. Puesto Copa Club Ciudad de Campana 2019. Integrantes: Marcela Bresba, Ana Vidal, Gabriela Lorden, Laura Gutiérrez, Valeria Giménez, Eleonora Castelaneli, Sandra Ruiz, Belén Igounet, Laura Portechella, Cecilia Barnes, Alejandra Montes, Sofía García, Verónica Urbina, Cecilia Canovas y Analia Terrens. Entrenador Sebastián Cabral. "Los Buitres": Equipo Maxi Vóley Competitivo Caballeros. 1er. Puesto Copa de Plata Torneo 2019. Integrantes: Martín Pometti, Daniel Palacios, Alejandro Pérez, Roberto Pérez, Edgardo Casanova, Ángel Rojas, Alejandro Bellanguer, Jorge Malina, Marcelo Genovese, Horacio Della Barrera, Sergio Acuña, Guillermo Iraldi, Rubén Giulietti, Diego Migueles, Juan Carlos Ellemberg, Fabián Gamboa, Emilio Cano y Miguel Ioro. Entrenadora: Marianela Reinatti. Equipo Categoría +35: Campeón Torneo Asociación de Básquet Zárate-Campana 2019 Integrantes: Alejandro Zorzabal, Ezequiel Huck, Fabrizio Bianchi, Gastón Díaz, Germán Género, Gustavo Palacios, Hernán Salvador, Hugo Tomei, Juan Pablo Horts, Marco Dell Acqua, Marcos Cabral, Martín Cabral, Mariano Misenta, Mauricio Nieto, Ignacio Novoa, Fernando Portinaro, Rodolfo Visintin, Sebastián Soto, Roberto Schramm. DT: Gustavo Kalejman.

Equipo Categoría +35 “Los Buitres" Equipo Maxi Vóley Competitivo Caballeros. 1er. Puesto Copa de Plata Torneo 2019. Integrantes: Martín Pometti, Daniel Palacios, Alejandro Pérez, Roberto Pérez, Edgardo Casanova, Ángel Rojas, Alejandro Bellanguer, Jorge Malina, Marcelo Genovese, Horacio Della Barrera, Sergio Acuña, Guillermo Iraldi, Rubén Giulietti, Diego Migueles, Juan Carlos Ellemberg, Fabián Gamboa, Emilio Cano y Miguel Ioro. Entrenadora: Marianela Reinatti.

“Los Buitres" Equipo Club Ciudad de Campana: 1er. Puesto por equipos 10 KM Racing Capilla. Integrantes: Matías Alexander Gómez, Matías Gómez, Silvana Hernández, María Florencia Mingues, Victoria Salomón, Marilu Perea, Atihue Ponce, Rodrigo Cruz, Mauricio Villavona, Mauricio Tartaglini, Damián Reynoso, Hugo Cardoso y Juan Morel.

Equipo Club Ciudad de Campana

Club Ciudad de Campana:

Ecos de una Fiesta del Deporte genial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar