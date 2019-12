Dolor de panza en las fiestas: cómo prevenir y curar el malestar

La comida ocupa un lugar protagónico en cualquier fiesta. Más aún, en Navidad y Año Nuevo cuando los matices emocionales y el estrés acumulado tienden a formar un cóctel explosivo que, lejos de la gratificación que prometen, impactan negativamente. El desafío es salir de esta encrucijada y pensar en estrategias saludables y que ayuden a vivir estas fechas con más armonía, evitar los excesos y que la comida y la bebida no sean los elementos canalizadores de otras emociones. Estos son los tips aliados, recomendados por la licenciada en nutrición Patricia Robiano. Platos bien pensados La regla de oro es privilegiar los alimentos y preparaciones a base de elementos frescos y sin cocción. Aportarán una gran cantidad de sustancias que ayuden a la digestión y mejorar el metabolismo, y que se pierden durante la cocción de los alimentos. Hay que tener en cuenta que en un grupo siempre están quienes quieren cuidarse y presentarles comidas adecuadas es muy alentador. Algunas opciones posibles Entradas y platos principales - Ensaladas gourmet con vegetales frescos y diferentes aliños. - Brochettes de vegetales frescos y mezcla de frutas. - Patés de frutos secos (pueden ser de semillas de girasol, con distintos sabores), hummus de diferentes vegetales o guacamole. - Escabeche de vegetales con oliva, brotes y germinados. Postres - Ensaladas con frutas frescas. - Brochettes de frutas y chocolate. - Helados raw hechos solo con frutas frescas como palta, banana y otras opciones de estación. Además, antes de la reunión, conviene anticiparse e implementar algunas estrategias. Una de ellas es comer algún alimento fresco -puede ser una ensalada, un jugo exprimido o una fruta. Esto no hará, por sí mismo, que desaparezcan las ganas de comer. Pero, como además de emociones somos un sistema biológico, un alimento natural brindará mayor armonía y energía y prepará el cuerpo para una excelente digestión. Cambiá el foco Una buena recomendación para implementar durante una reunión es recordar que "la comida no es tu problema y que el cuerpo tampoco lo es". También es bueno relajarse y tratar de estabilizar las emociones antes de sentarse a la mesa. Las respiraciones conscientes son un buen método para lograrlo. El paso a paso para una técnica efectiva - Tomá una postura suelta y relajada, preferentemente sentada y con los ojos cerrados. - Pensá en el estado que deseás conseguir, en cómo quieres en verdad sentirte, para agregar una intención a la respiración. - Exhalá por la boca todo el aire que tengas dentro de tu cuerpo. Inhalá el aire nuevo lentamente y por la nariz. Retenelo unos segundos y soltalo nuevamente por la boca, de forma suave y serenamente. Disfrutá La preocupación extrema por "cuidarse" puede llevar a perderse buenos momentos y mucha energía. Por eso, lo mejor es mantener la calma y ¡vivir el momento! Una vez que ya estás en la fiesta, disfrutala. Con amor y amabilidad hacia vos misma, tomá el control de lo que te hace bien. En caso de malestar estomacal lo más importante de todo es mantenernos continuamente hidratados y eliminando toxinas. No se trata de beber por beber, pero el cuerpo nos lo pedirá y, si estamos haciendo reposo en cama, es muy útil tener una botella a mano. El agua de coco, por sus altos niveles de electrolitos, es también muy recomendable. La licenciada Patricia Robiano es nutricionista y holistic health coach. Brinda talleres y sesiones individuales online y presenciales sobre nutrición consciente y sobre su método para potenciar la energía vital.



Dolor de panza en las fiestas: cómo prevenir y curar el malestar

