La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/dic/2019







Un reciente comunicado emitido por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI) expresa la voluntad de implementaruna mesa de diálogo. "Entendemos que motorizar el sector de la construcción es vigorizar la economía de cada pueblo y ciudad del país", comentó Carlos Terragno. "El comunicado – señaló CarlosTerragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate Campana - se emitió luego de la última reunión del año del Consejo, y expresa la voluntad de sentarse a dialogar en una mesa de trabajo para aportar ideas. El sector inmobiliario no es ajeno a la crisis generalizada y entendemos que motorizar el sector la construcción es vigorizar la economía de cada pueblo y ciudad del país, poniendo en marcha más de cien rubros que en forma inmediata generarán miles y miles de puestos de trabajo". Según explicó Terragno, el CoFeCI "no tiene una identificación política en particular" y busca aportar propuestas en una mesa de diálogo con miras a cristalizar políticas transformadoras en materia de vivienda. "Nuestro objetivo es ser parte de la solución y no del problema, y si le va bien al gobierno, no importa su color político, nos va bien a todos", concluyó.

"Nuestro objetivo es ser parte de la solución y no del problema", señaló el presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad.



Las Cámaras Inmobiliarias piden audiencia al Presidente

