Con siete pilotos confirmados, el chasista campanense ya está trabajando para el inicio de los campeonatos que tendrán lugar a partir de marzo próximo. El arranque de la temporada no está fácil para nadie desde lo económico y cada equipo trabaja entendiendo el momento y adaptándose a las circunstancias. El JRT no es la excepción. Y en eso anda Juan Sbarra, tratando de armar el rompecabezas junto a sus pilotos, buscando que a todos les cierre el número para empezar la temporada. En lo previo, el número de pilotos que estará es para tener en cuenta. Quizás el esfuerzo de estos últimos años potencia a los protagonistas para llegar o continuar en esta estructura que hoy por hoy abarca categorías como ALMA y Turismo Pista, sin descartar que se sigue atendiendo un TC 2000 y un auto para la Fórmula, lo que indica, en lo previo, que como para entretenerse hay. Los pilotos ya dentro del equipo son Martín Saba, Brain Ariola, Gabriel Causarano, Gonzalo Piedra Buena, Cristian López, Luciano Machi y Nicolás Richar todos curiosamente van a correr en la clase tres de ALMA pero además está el asesoramiento a tantos otros pilotos que recurren a los servicios del JTR. -¿Cómo se encara desde lo económico en tu taller? -Es un tema que vamos hablando con cada uno de los pilotos para dejar y establecer los costos de este emprendimiento. -¿Van carrera por carrera? -Yo soy enemigo de esta forma. A mí parece que desde el arranque establecemos un precio y desde allí partimos. Quizás al comienzo resulte un número mayor, pero con el trascurrir del año se va equilibrando y hago esto porque si no provocás un desgaste innecesario con el piloto. Para mí es mejor, a mitad del torneo, sentarse a hablar otra vez, actualizar los números y llegar a fin de año sin problemas. -Estás en la categoría ALMA y desde la temporada anterior todos trabajaron para el crecimiento de la Clase Tres y el objetivo se concretó. -Sí, estamos contentos porque en parte se cumplió y creo que este año puede ser el despegue, aunque pasó algo que aun no entiendo y ahora espero que se haga una reunión con los dirigentes. Espero aclararlo. -¿Algo puntual? -El cierre del campeonato no se desarrolló de la manera que cualquier piloto y equipo desea, hubo muchas desprolijidades que le hacen muy mal a la categoría porque deja de ser creíble y eso en un punto no está bien, una lástima y algo que ahora le hace pensar a los equipos si se sigue corriendo acá o buscas nuevos horizontes, no podés terminar el campeonato y hacer la fiesta de fin de año sin tener al campeón de la Clase Tres. -¿Lo ves negativo? -Totalmente. Venimos luchando desde el año pasado para no encarecerla. Tc odos creo que hicimos el esfuerzo y logramos que vengan muchos más autos y salimos con algo innecesario, cuando podemos seguir corriendo el próximo año con mayor cantidad de autos aun porque se de varios que se quieren sumar porque la clase pego y no podes desaprovecharlo de esta manera, acá en Campana hay gente para sumarse pero ya están dudando con esa extraña inclusión del auto campeón en la final de la última competencia -¿Creés que se puede resentir? -Nosotros ya ganamos un campeonato en la Clase Tres. Es un tema en el que espero que Martín Santoro, actual presidente de la categoría, entienda, se dé cuenta y podamos llegar a un buen acuerdo. Quiero entender que ellos también lo hacen para que esto funcione, pero a veces tendrían que evaluarlo con los interesados la verdad que acá plantearon dudas y no es bueno, fijáte que uno siempre quiere pensar que no hay intereses de por medio -¿Será un año competitivo? -Sí, seguro. Vamos por distintos frentes y estamos trabajando ya de cara a lo que viene donde los muchachos del taller están muy encaminado y motivados sin duda en el taller trabajos tenemos y vamos haciendo todo con tranquilidad y con tiempos lógicos para llegar bien con pruebas de por medio para que nada nos sorprenda -¿Seguís con Carranza en los impulsores? Con Fabián tengo la mejor, pero el tema de los motores lo define cada piloto en particular. Nosotros hacemos todo el auto pero en este tema puntual de los motores va de la mano entiendo de cada uno de los pilotos. -Pero vos los aconsejas… Mirá… es un tema delicado porque en este ambiente cada uno hace lo suyo y a veces no son claros ni sinceros y te termina tratando de llevar al piloto para otro lugar ,para evitar todo ese manoseo directamente no me meto en el tema nosotros trabajamos en lo nuestro específicamente -Por lo que contás ¿a vos te pasó? -Sí, claro. Uno cree que todos vamos para el mismo lado pero a veces te traicionan. No tiene sentido dar nombres pero me pasó y más que molestarme duele esas actitudes de este tipo pero esto sucede en el automovilismo, no es nuevo eso va en la formación de cada persona. -¿Cómo ven el 2020? -No va a ser fácil para nadie por lo que venimos charlando. Si cerramos como el anterior con el caudal de autos, será otro buen año.

“No podés terminar el campeonato hacer la fiesta del fin de año sin tener al campeón de la clase tres", señala el chasista de nuestra ciudad.



