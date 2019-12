Nancy Bianchi y su paso por el Pami

Antes de asumir en la Subsecretaría de Políticas Integrales en Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana, despidió el año con el personal de la oficina Campana. "Trabajamos para mejorar la calidad de atención y bajar los tiempos de espera", comentó. La foto, tomada ayer al mediodía, fue la excusa para el llamado telefónico. Ahí puede verse a Nancy Bianchi, actual titular de la oficina Campana del PAMI, sentada a la mesa armada entre los escritorios de la oficina de la calle Moreno. Claramente, la reunión tiene dos objetivos: despedir el año con los empleados del lugar, y también que ellos cierren el ciclo de Bianchi, a la espera de su reemplazo que ahora está en manos la nueva gestión política que a partir del 10 de diciembre lidera la ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Luana Volnovich. "El mío es un cargo político y técnicamente hoy estoy de vacaciones hasta que se nombre a mi sucesor. Pero continúo en la función pública local. En enero asumo como Subsecretaria de Políticas Integrales en Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana", comenta. Antes de ser Directora del PAMI (puesto que asumió en junio de 2018 en reemplazo de Fabio Herández quien pasó a integrar el gabinete de Abella como Secretario de Producción, Empleo y Turismo primero, y ahora a cargo de la Secretaría de Desentralización) Bianchi se había desempeñado como Subdiretora de Entidades de Bien Público de la municipalidad. Sobre su paso por el PAMI, Bianchi primero recordó que se trata de un puesto de alta carga administrativa y gestión, pero sin recursos económicos propios ni la capacidad de tomar decisiones de fondo. "Desde ese lugar, trabajamos para mejorar la calidad de atención y bajar los tiempos de espera, por ejemplo. Fabio (Hernández) ya había hecho una diferencia en ese sentido, y junto a los empleados pudimos sostenerla. De hecho, desde que pasamos a depender de Luján, siempre estuvimos entre las oficinas mejores posicionadas de la región en cuanto a los Turnos Programados que se solicitan por teléfono y el promedio de atención era de 10 minutos. Por supuesto, siempre hay casos de atención espontánea que por la urgencia se les hacía un lugar y tal vez tenían que esperar más". En ese sentido, también recordó que la implementación de los Turnos Programados fue un gran avance en términos de atención a nivel nacional, y Campana fue líder en su implementación. "Hay que pensar que antes había que hacer una cola para pedir un turno. Y otra más cuando se volvía a la oficina para esa cita. Otros avances vinieronde l herramientas similares fueron la simplificación de trámites: para obtener un nuevo par de anteojos, se va al oculista y luego a la óptica, ya sin pasar por la oficina en el medio. Y los medicamentos que son de toma perpetua pasó algo similar: antes, cada dos o tres meses, había que validar la prescripción. Ahora esa validación es automática por sistema". Lo que sí se atribuye personalmente Bianchi, por ejemplo, es el crecimiento de la cantidad de Talleres brindados a los abuelos en Campana. "Por suerte encontré en Luján la sensibilidad necesaria y pudimos pasar de 6 a 16, muchos dictados en los barrios, algo que antes no pasaba. Creo que es algo para profundizar y espero que así lo haga quien me siga en el puesto. Para los abuelos es muy importante tener una actividad, un horario a dónde llegar, socializar, aprender algo nuevo, y también olvidarse un rato de los problemas. Eso también es hacer salud preventiva". También puso el acento en la entrega y préstamo de sillas de ruedas que en Campana, prácticamente, se logró que sea de manera instantánea: "Logramos tener un stock de sillas disponibles como nunca hubo en la oficina Campana y traté de cambiarle la dinámica a la entrega. Primero entregamos la silla, luego veíamos los papeles. Y en eso, como en muchas cuestiones los empleados pusieron su empeño y me acompañaron a la perfección. Aun así, una no evita pasar por situaciones dolorosas… Un colchón forrado, un andador, una silla para el inodoro. Elementos que tal vez tardaban un año en ser autorizados y llegar a Campana, pero cuando llamábamos para que los vengan a retirar, el familiar nos decía que ya era tarde, que ese abuelo había fallecido. Eso no me lo voy a perdonar nunca, y es algo que me hubiese gustado tener más tiempo para poder cambiarlo".

