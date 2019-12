La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/dic/2019 Provincia:

No hubo acuerdo y se cayó la reforma impositiva de kicillof







El gobierno provincial deberá ahorar esperar hasta las sesiones ordinarias del año que viene, ya que se confirmó que no habrá funcionamiento legislativo en lo que resta del 2019. Finalmente se cayó la última oportunidad para que se trate la ley Impositiva 2020 y se terminó el año legislativo para la provincia de Buenos Aires. El oficialista Frente de Todos no logró un acuerdo con la bancada mayoritaria de Juntos por el Cambio en el Senado - tiene 26 de los 46 senadores- que definió no acompañar la suba de los impuestos inmobiliarios. Ahora, el gobernador Axel Kicillof deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias para poder lograr la aprobación de una nueva ley impositiva y, mientras tanto, seguirá rigiendo la promulgada en 2019 por la gestión de María Eugenia Vidal . La "esperanza" de que pueda haber una sesión el próximo lunes quedó totalmente descartada cuando se conoció que la administración había otorgado asueto para todos los empleados públicos de la provincia y la vicegobernadora y titular del Senado Verónica Magario ya había adelantado que no habría ningún cambio al respecto. "Nosotros tuvimos nuestra reunión de bloque y acordamos que no vamos a acompañar ningún proyecto que incluya un incremento de 75% en los impuestos", señaló el senador por Juntos por el Cambio, Agustín Maspoli. La discusión estaba en la escala más alta, pero el impuesto establece subas de entre 15% y 75% para propiedades urbanas. Donde en la primera etapa se encuentranlas viviendas con valuación fiscal correspondiente a 2019 hasta $303.705; de hasta 35%, entre $303.705 y $498.021; de hasta 50%, entre $498.021 y $680.877; de hasta 75%, si la valuación fiscal es superior a $680.877. En el caso de los inmuebles rurales las subas también están en el rango de 15% a 75%. "Se estableció un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores partiendo de un 15% para las propiedades de menor valor", explicó el ministro de Economía Pablo López. En el rango del aumento de 15% cuando las valuaciones de la tierra sea de hasta $260.870; de 35%, entre $260.870 y $816.075; de 55%, entre $816.075 y $3 millones; de 55%, más de $3 millones y cuando la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectáreas; de 75% cuando las valuaciones sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra de más de 2.000 hectáreas. El componente básico del impuesto Inmobiliario correspondiente a la tierra rural tendrá un importe mínimo de 1.034 pesos.



Provincia:

No hubo acuerdo y se cayó la reforma impositiva de kicillof

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar