Hensel defendió la actividad minera aunque con una discusión del "modo" en que se realiza







En tanto, puntualizó que la minería es una actividad lícita relacionada con el potencial económico de la provincia de Mendoza aunque se debió dar una discusión previa con difusión y foros. El secretario de Minería, Alberto Hensel, defendió la actividad minera en el país aunque aclaró que debe realizarse con "licencia social" y discutiendo "el modo" en que se realiza. "No se puede discutir si hacemos minería o no, se puede discutir cómo hacemos minería", manifestó Hensel. Respecto a la suspensión por parte del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, de las modificaciones a la ley 7722 que permitían el uso de determinadas sustancia químicas para la explotación minera, el secretario indicó que "no se puede hacer minería sin licencia social". "Las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación. A la iniciativa que impulsó el gobernador Suárez lo que le faltó fue plantear la discusión desde el punto de vista social, fue muy intempestivo", expresó.



