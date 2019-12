A muy poco de terminar 2019 siempre hago un balance general con el fin de ver aspectos a mejorar en las distintas áreas de la vida. Sin dudas fue un año muy difícil a nivel económico y personal para casi todos (algo perdimos), lo cual influye e impacta anímicamente generando preocupaciones, temores y necesidades. Agradezco el cariño y el respeto de la gente que desde su lugar te animan, te estiman y te valoran. Lazo sanguíneo no significa familia, familia es quien te busca, quién te ayuda (con lo que puede) de corazón y con iniciativa propia. División e individualismo prevalecen, hay familias humildes, poco instruidas pero unidas. El estudio te puede abrir la cabeza pero no el corazón. Los vínculos afectivos no deben forzarse, hay que manejarse con la verdad y no auto engañarse. Nos especializamos en la crítica destructiva, contamos lo que nos conviene, los culpables siempre son los demás y nos puede el orgullo.

Las experiencias son intransferibles y no aprendemos tampoco viendo los errores ajenos. No escuchamos los consejos buenos, hasta que no tocamos fondo no aprendemos la lección, muchas veces hipotecamos el futuro pudiendo haberlo evitado. Tiramos la piedra y escondemos la mano, no somos agradecidos y nos falta "memoria". Veletas y panqueques de la política hablan de "lealtad y de traición" pero se vendieron al mejor postor y no resisten archivos. Usureros que dicen ser peronistas preocupados por la desigualdad y por el endeudamiento del país pero viven de intereses, evadiendo y facturando en negro a costa de la clase trabajadora. Doble discurso y doble moral, nos subestiman con alevosía. Intolerancia, grietas y fanatismos políticos nos alejan cada vez más, esto se ve también en "cristianos evangélicos practicantes" que idolatran, militan y defienden a políticos corruptos que promueven leyes opuestas al plan de Dios. Ansias de poder y de reconocimiento social, ventajeros y acomodados hay en todos lados.

Mucha demagogia y no se aceptan las derrotas, no miramos hacia adentro. Ideologías de izquierda y vidas de derecha, consumismo y avaricia, se incentiva la vagancia y se destruye "la cultura del trabajo". Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido, matrimonios y parejas infelices aparentando perfección (materialismo, conveniencias y acostumbramiento). No se separan ni tienen dignidad, se acepta la infidelidad (o se desentienden). Viven de la imagen y de las apariencias, es típico de nuestra ciudad. Círculos viciosos y relaciones tóxicas, tiempos de cobardía y de desamor. Hombres y mujeres que destruyen familias, hijos rehenes que sufren. No se puede construir felicidad con mentiras y sobre los escombros de otros. Demasiado ego y vanidad, nunca fueron trigo limpio, mentes improductivas que no tienen paz, viven a costa de los demás, andan por la vida dejando el tendal, quedan expuestos permanentemente por sus bajezas, todo tiene su precio y de eso no se vuelve más. El karma son ellos mismos provistos de múltiples "mascaras" pretendiendo ocultar la hipocresía que todos conocemos. Vivimos el evangelio como nos parece porque no queremos dejar malos hábitos (mañas, vicios y pecados).

La religión termina siendo un espacio de contención, un refugio. Con estructuras rígidas de creencias y de pensamientos debemos revisar y deconstruir argumentos porque andamos por la vida juzgando y rotulando a la gente. Todo esto deja en evidencia la deplorable condición del corazón, del alma y del espíritu. Nos creemos eminencias imprescindibles y autosuficientes, es el velo de la soberbia, apenas simple mortales. Nos falta humildad. Aprender a desaprender lo malo no es contradicción, es remendarse, es crecer. Preocúpate por tu conciencia, las cosas se hacen en vida, hay gente que no te quiere y no te conoce, se dejaron llevar por opiniones de otros. La gratitud es la mejor actitud, tarde o temprano nos llega la cuenta de todo lo que hacemos.

Cada 31 de Diciembre brindamos declarando salud, trabajo y amor pero se nos pasa la vida en desunión, que cuando llegue ese día podamos mirar hacia atrás y reflexionar. Por un 2020 mejor para todos, a trabajar por nuestros sueños y por la familia. ¡Bendiciones!