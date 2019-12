José Abel Perdomo

Es notable comprobar cómo desde el primer día del nuevo gobierno los grandes medios siguen ferozmente empeñados en instalar en la opinión pública una realidad inexistente. Esta perseverancia en querer imponer falsedades como si fueran verdades se debe a que a las conocidas posturas ideológicas se les suma el temor a perder los grandes privilegios económicos que gozaban gracias a la política neoliberal del macrismo categóricamente derrotado en las urnas. Debemos tener en cuenta que esos medios hegemónicos pertenecen a grupos económicos con intereses en múltiples negocios de los cuales los medios son sólo una parte y que han posibilitado que por ejemplo el grupo Clarín integre la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a las compañías más importantes del país. Sería un error muy grave suponer que quienes han acumulado una enorme riqueza a costa de las grandes mayorías estén alegremente dispuestos a aceptar la voluntad popular y resignen parte de sus futuras ganancias para aliviar la desesperante situación de los pobres. Es evidente que el anterior gobierno ha dejado un país en un estado social y económico realmente calamitoso donde en el tercer trimestre el 10% más rico tuvo ingresos que son 23 veces los obtenidos por el 10% más pobre y se apropió del 32,4% del total de la riqueza creada mientras que al decil más bajo sólo le tocó el 1,2%. Estos datos provienen del INDEC y dan cuenta que el 60% los habitantes tuvo ingresos menores a 25.000 pesos. El coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso per cápita alcanzó en el tercer trimestre un valor de 0,449 puntos, contra 0,422 de igual período de 2018. Recordemos que para este índice 0 es el nivel de mayor igualdad y 1 el de mayor desigualdad. Este aumento del 10,6% en un año refleja que la inequidad siguió aumentando como en toda la era neoliberal. Ante esta realidad el gobierno se ha fijado como prioridad reducir esta aberrante brecha mediante incrementos en los ingresos de sumas fijas que representan proporcionalmente un mayor aumento en quienes la están pasando verdaderamente muy mal, muchísimos de los cuales están en situación de mala alimentación o directamente de hambre. Lo mismo puede decirse de la provisión gratuita de medicamentos para jubilados o el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que significan aumentos indirectos de ingresos. Estas primeras medidas tienen como objetivo principal la necesidad de resolver la emergencia en que notoriamente se encuentra la Argentina segmentando el esfuerzo requerido a quienes no están tal mal y para que paguen menos los que menos tienen. Que en el nuevo año redoblemos nuestro compromiso de velar para frenar todo intento de los grupos más concentrados de la economía de imponer nuevamente políticas contrarias al interés de la mayor parte de la población como así también para que el gobierno no se desvíe de este camino que ha comenzando a transitar. Mantengamos a raja-tabla nuestro espíritu crítico para poder distinguir ambas situaciones y no tengamos que lamentarnos cuando ya sea demasiado tarde.

Opinión:

Mantener nuestro espíritu crítico

Por José Abel Perdomo

