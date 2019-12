Asueto administrativo para el personal municipal

A raíz del feriado de Año Nuevo, se decretó asueto el día lunes 30, a partir de las 13, y el martes 31 en su totalidad. Tras el feriado del miércoles 1º de enero, a partir del jueves 2 de se retomarán los habituales horarios y tareas. No se alterarán los servicios relacionados con el hospital San José, CIMoPU y Tránsito. Con motivo de celebrarse Año Nuevo, el Municipio decretó asueto administrativo para su personal. El Departamento Ejecutivo determinó que los empleados realizarán un alto en sus tareas, el lunes 30 a partir de las 13. En tanto que, el martes 31 tendrán asueto durante toda la jornada. Según informaron tras el feriado nacional del miércoles 1º de enero, el jueves 2 se retomarán los habituales horarios de atención al público. El Municipio arbitrará las acciones necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (Internación y Guardias), CIMoPU y Tránsito.

El miércoles 1, no se efectuará ningún tipo prestación de recolección de residuos, ni montículos debido al feriado. Solicitamos a lo vecinos no sacar sus residuos, ni depositarlos en los parterres pic.twitter.com/mCtbdYITZa — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 28, 2019

