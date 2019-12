Alejandra Dip





Luna, purifica los estados emocionales, purificación y limpieza trabaja el perdón. Los ciclos y el cambio de estado. Lo mutable. Modera estados de ánimo, ritmos y frecuencias. KIN 169 - LUNA 13 guiada por el Caminante del Cielo. La Luna es su tono máximo, tono de la trascendencia. Hoy termina la trecena de la Tierra. Día para trabajar el perdón. La TIERRA pide re ordenar, acomodar, mudar, la LUNA remarca ese pedido, insistiendo que no hay que olvidarse de lo emocional, a sacarse todo lo que tenemos dentro y nos pudre el ALMA, esas emociones que no nos dejan fluir, ser, crecer, esas emociones nocivas que joden y que vuelven una y otra vez cuando alguien nos hace algo, aunque sea un poquito parecido a aquel que las ocasionó en un principio Día donde podemos estar llorones y ciclotímicos. Lo que no se saca, se pudre adentro. Perdonar. Perdonarse!! El perdón es liberador, el CAMINANTE aporta el movimiento y la exploración para encontrar y sacar las emociones y sentirse liberado. El perdón es soltar aquello que me ata a ese problema viejo que traigo una y otra vez cada vez que algo me lo detona. Si no perdono, estoy esclavo de la situación o la persona que provoco esa emoción nociva. Ese resentimiento ¿qué es el resentimiento? es volver a sentir una y otra vez lo mismo cuando vuelve a mi mente ese problema, vuelvo a sentir la misma bronca, el mismo odio, la misma frustración, la misma amargura. Nunca se termina esa situación, siempre vuelve, siempre está presente, perdono, suelto, se fue, no está más. Así que hoy en Tono 13 de Trascendencia, tenemos que soltar como si le abriéramos la jaula a un pájaro, que vuelen las emociones nocivas, ¡que se vayan! Cuerpo limpio, mente limpia corazón limpio. La Luna es roja, es iniciadora, iniciar un nuevo camino emocionalmente renovados!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Luna 13 - Energía del Sábado 28/12/2019 -Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip

