Llega Fin de Año. Vuelven los recuerdos, el balance que cada uno hace a veces nos sale bien y otras… No hace falta aclarar que ha sido un año duro para muchas familias. Pero lo cierto es que la vida sigue, que no es poco y siempre es motivo de festejo y reunión. Aquí les dejo unas opciones para no andar trabajando tanto sobre la hora y llegar a la cena más relajados. Les deseo muchas felicidades para todas y todos, y que el próximo 2020 se concreten sus mejores deseos. Con cariño, la Abuela Berta.

INGREDIENTES

Relleno de pollo:

- 1 pechuga

- 1 cebolla chica picada

- 1/2 morrón verde

- Condimentos a gusto

- 2 cdas de crema o queso crema

- Aceitunas para decorar

Relleno de choclo:

- 1 lata de choclo cremoso

- 1 cebolla chica picada

- ½ morrón picado

- Condimentos a gusto

- Salsa blanca c/n

- Morrón en lata para decorar

Relleno de atún:

- 1 lata atún al natural (se puede hacer atún al aceite ò aceite y agua)

- 2 cdas de queso crema

- 1 cda de mayonesa

- ½ sobre queso en hebras

- Saborizante de hierbas finas c/n

- Zanahoria rallada y mayonesa para decorar

Relleno de paté de foie:

- 1 lata de paté de foie

- 3 cdas de queso crema saboreada con ½ sobre de hierbas finas

- Huevo duro picado para decorar

PREPARACIÓN

Relleno de pollo: rehogar la cebolla y morrón picados en aceite y agregar el pollo cortado en trozos chicos. Agregar la crema. Cocinar unos minutos y enfriar.

Relleno de choclo: rehogar la cebolla y morrón en aceite y agregar la lata de choclo cocinar unos minutos. Agregar la salsa blanca condimentar a gusto y enfriar.

Relleno de atún: mezclar el queso crema, el saborizante de hierbas y el atún escurrido. Incorporar el sobre de queso en hebras. Reservar en la heladera.

Relleno de paté de foie: mezclar la lata de paté, el queso crema y el saborizante. Reservar en la heladera.

Luego, rellenar las tarteletas y decorarlas a gusto con los ingredientes que puse ver foto de la receta o elegir otros ingredientes a usar la imaginación. Atención: Las tarteletas de pollo y las de choclo se pueden comer calientes calentándolas en el horno o microondas. Ustedes pueden cambiar de saborizante eso queda a gusto de cada uno.

Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com