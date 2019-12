Efemérides del día de la fecha: 28 de Diciembre

P U B L I C



DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES Considerada una tradición religiosa y pagana, el origen de esta celebración se encuentra escrito en el Evangelio de San Mateo donde se narra la visita de los Reyes Magos al rey Herodes en busca del futuro Rey de Israel que acababa de nacer; el monarca obsesionado por el poder no estaba dispuesto a perderlo por lo que le pidió a los Reyes Magos que le informaran el paradero del bebé para adorarlo. El pedido no fue cumplido y desencadenó la furia de Herodes que ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años de Belén con el propósito de deshacerse del Mesías. A pesar de la crueldad desatada contra los infantes, el bebé buscado no se encontraba allí pues un ángel había informado a María y a José que debían huir a Egipto. Es por esto que desde la fe cristiana este día conmemora a las víctimas de la brutal masacre. No obstante, en la Edad Media se fusionó con la "fiesta de los locos", una celebración pagana en la que el sarcasmo, la obscenidad y la parodia se mezclaban en bailes y disfraces para protestar, mediante la burla, y mostrar la disconformidad de la gente hacia la Iglesia. Actualmente, este día es festejado haciendo bromas a los demás bajo la frase: "que la inocencia te valga". NACE EL CINE Fascinados por el infinito potencial de la primitiva fotografía, los hermanos Auguste y Louis Lumière aprovecharon al máximo el estudio de fotografía de su padre, Antoine Lumiére, para experimentar con la misma y llevarla más allá de lo que fue planeada: fotografiar movimiento. Inspirados en el famoso quinetoscopio de Thomas Alva Edison, caja en la que insertando una moneda se podía ver individualmente una película, crearon el cinematógrafo, un aparato que además de filmar podía proyectar lo grabado y superaba en creces al invento norteamericano. En el año 1895 lo patentaron y grabaron su primera película, "Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir", que tres días después proyectaron en la Société d´Encouragement à l´Industrie Nacional en Paris. Tras un exitoso paso por la Universidad de Sorbona, en Bruselas, los hermanos Lumière tomaron la intrépida decisión de exhibir públicamente su invento en el Salón Indio del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos; a cambio de un franco por persona se podía entrar al reducido y discreto salón para disfrutar 10 películas de 50 segundos. Con llamativos afiches pegados en el café, los hermanos anunciaron su espectáculo explicándole a la gente acerca de ese rebuscado y extraño aparato llamado cinematógrafo: "este aparato inventado por MM. Auguste y Louis Lumière, permite recoger, en series de pruebas instantáneas, todos los movimientos que, durante cierto tiempo, se suceden ante el objetivo, y reproducir a continuación estos movimientos proyectando, a tamaño natural, sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala entera." A pesar de presentarse como una maravilla de otro mundo apenas 33 personas asistieron a la función que proyectó "La llegada del tren", "Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir" y "El regador regado", entre otras. Tales imágenes causaron un revuelo en los espectadores que, desconociendo la naturaleza de las mismas, se alarmaron cuando vieron al tren aproximándose hacia ellos y corrieron a las calles a anunciar asombrados lo presenciado a la vez que otros permanecieron boquiabiertos sin explicación ante tal espectáculo. No tardo en esparcirse la noticia de la asombrosa función organizado por los Lumiére por lo que al día siguiente el salón se llenó y durante un mes más de 3 mil personas se presentaron a diario para ver lo que nosotros conocemos como películas. JORGE NEWBERY ROMPRE RÉCORD SUDÁMERICANO A BORDO DEL GLOBO "HURACÁN" Un día como hoy en el año 1909, el aviador Jorge Newbery rompía el récord sudamericano de duración y distancia a bordo del globo aerostático "Huracán." Traído por el Aero Club Argentino, el mismo era de seda y tenía 800 metros cúbicos de capacidad lo que lo convertía en un gigante colosal del club de aviación; a su vez quedó en la historia al ser piloteado por Newbery y lograr una increíble hazaña al recorrer 550 kilómetros en 13 horas uniendo a nuestro país con Uruguay y Brasil al partir de Belgrano con destino a la ciudad brasileña de Bagé y darle el nombre al equipo de fútbol de Parque Patricios al permitir que utilizaran el nombre y el globo como escudo: "esperando que el team que lo llevará sobre el pecho le sabrá hacer los honores correspondientes a ese globo que en un vuelo cruzó tres Repúblicas".

Efemérides del día de la fecha: 28 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar