¿Qué son los tubérculos de Montgomery?

Los tubérculos de Montgomery también son conocidos como glándulas areolares, debido a su ubicación. Desempeñan un papel fundamental durante la lactancia materna para la defensa frente a bacterias. Son glándulas que se ubican alrededor de las areolas, en las mujeres no embarazadas son más pequeños y se les conoce con el nombre de tubérculo de morgagni, pero una vez la mujer queda embarazada, estos debido a la acción de las diferentes hormonas del embarazo, comienzan a crecer sobresaliendo a la superficie de la areola. Funciones de los tubérculos de Montgomery Los tubérculos de Montgomery se ubican en las areolas, suelen encontrarse entre 10 y 20 glándulas por mama, su función principal es proteger a las areolas frente a microorganismos. Esto lo logra gracias a una secreción que recubre la totalidad de la areola, formando una película protectora, no solo contra agentes infecciosos, también evita a sequedad y la aparición de grietas en los pechos. Durante el embarazo, aumentan de tamaño y su número crece, para garantizar una mayor seguridad, además cuentan con otra función que ayuda al recién nacido a buscar el pecho, algunos expertos aseguran que su olor podría atraer al bebé instintivamente hacia la mama para alimentarse. ¿Los tubérculos de Montgomery son exclusivos de mujeres embarazadas? Suelen observarse en mujeres embarazadas debido a la producción de hormonas, pero se han reportado casos es aquellas mujeres que experimentan desarreglos hormonales, lo que llevaría a los tubérculos de morgagni a convertirse en tubérculos de Montgomery al incrementar de tamaño y en número. Tras regularizarse los niveles hormonales, los tubérculos de Montgomery regresan a su estado natural. Cuidados especiales para la areola y sus glándulas Durante la lactancia materna, la areola puede sufrir muchos traumas que pueden llevarlos a desarrollar grietas y afectar la salud de la madre e interferir en la lactancia, para que esto no ocurra hay que seguir algunos consejos para garantizar la higiene correcta de la aréola. - Evitar a toda costa apretar las glándulas cuando estas crecen y adoptan el aspecto de un grano lleno de líquido, esto le abriría la entrada a muchas infecciones y generaría dolor y molestia. - A la hora de realizar aplicar una serie de hábitos de higiene en la etapa de la lactancia, es necesario evitar desinfectantes o jabones que puedan resecar la piel. - El uso de astringentes está contraindicado, ya que altera las funciones de la glándula para producir la película protectora. - Algunas madres lo que hacen es añadir unas gotas de su propia leche, para frotarlas sobre la aréola, para aumentar la hidratación. - Usar Lanolina modificada, puede ser útil para promover la cicatrización en caso de grietas, recordando siempre retirarla antes de amamantar al bebé.



¿Qué son los tubérculos de Montgomery?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar