Internado tras atropellar a un perro

Iba en moto. Fue ayer por la mañana, en el barrio La Josefa. El can falleció en el instante. Un accidente de gravedad tuvo lugar ayer por la mañana en la equina de Félix Fernández y Mautone del barrio La Josefa cuando un joven atropelló con su moto a un perro que, fruto del impacto recibido, murió en ese instante. Fruto de la colisión, el joven perdió el control del vehículo cayendo al asfalto junto con la moto y su acompañante. La joven no sufrió mayores lesiones, pero el conductor tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San José por un móvil del SAME dada la gravedad de las heridas recibidas y quedó internado en observación luego de recibir las curaciones pertinentes.

Luego del operativo, personal de Defensa Civil se encargó de retirar al can del lugar y disponer adecuadamente de su cuerpo.

#Dato Accidente de moto, La Josefa. Antes de las 7hs en Felix Fernández y Mautone. Un joven acompañado de una chica chocó a un perro. El conductor sufrió heridas graves, está hospitalizado. La moto fue retirada antes de llegar CP. El perro murió, fue retirado por Defensa Civil pic.twitter.com/DpP9HCApkP — Daniel Trila (@dantrila) December 28, 2019

