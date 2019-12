Excolaboradores de Axion Energy vivieron un emotivo reencuentro con la refinería

Visitaron las instalaciones, rememoraron anécdotas, conocieron las nuevas unidades del Proyecto de Expansión y destacaron el cambio tecnológico de los últimos años. "Veo que todo está progresando y eso me gusta mucho", destacó uno de los participantes. Volver al lugar donde se trabajó a lo largo de muchos años despierta emociones encontradas. El paso por una oficina puede revivir viejas anécdotas y, de un momento a otro, la tecnología aplicada en una planta nueva, por entonces apenas imaginada, es motivo de asombro. Esa fue la experiencia que un grupo de excolaboradores de Axion energy compartió en su reencuentro con la refinería Campana donde, en algunos casos, se desempeñaron por casi cuatro décadas. No pudieron disimular su asombro al recorrer las nuevas unidades del Proyecto de Expansión. "Es impresionante verla, impresionante", reconoció con ojos vidriados por las lágrimas Mario Franco, de 90 años, quien ingresó con apenas 21 en 1951 y se retiró tras 38 años y 8 meses de trayectoria. Su testimonio integra el video que la compañía estrenará este domingo en sus redes sociales oficiales, reflejando las sensaciones de los visitantes. Héctor Fruinque (62), retirado en abril de 2017, volvió a la refinería para encontrarla "muy cambiada, más moderna, con muchas más plantas" que cuando le dijo adiós. Y también para estrecharse en abrazos con sus actuales protagonistas. "Me he encontrado con gente que ha sido compañera mía de trabajo y hoy están de puesto de supervisores u operadores, cuando en su momento eran recién entrados a la refinería", contó. "Yo trabajé desde el año 1958. En la familia, la refinería para mi significó todo porque yo empecé acá mi vida", reconoció Luis Ruiz (79), que peinará más canas pero siente el mismo amor por la planta. "A mi me gusta mucho todo esto porque es como que de las personas que se fueron… alguien se acuerda. Eso, para las personas como yo, tiene un gran valor", compartió. Y resaltó las nuevas instalaciones que descubrió en la refinería. "Me pierdo ahí adentro ahora", reconoció el exempleado. "Es como que veo que todo está progresando y eso a mi me gusta mucho porque es mi idea", añadió. El 19 de septiembre del año 1975 marcó el ingreso de Oscar Diderich (67) a la refinería de Axion energy. Luego de varios años de retirado, Oscar confesó que "siempre los jubilados quieren volver a su lugar de trabajo", por lo que valoró la "buena la idea de llegar acá para rememorar todo lo vivido acá dentro", a pensar que la refinería ya no sea igual: "(Por entonces) Solo había dos torres de coker, hoy hay cuatro; había cuatro plantas, hoy hay diez. Así que el cambio es impresionante".

Trabajaron durante décadas en la refinería y un día volvieron pero de visita. Quedaron asombrados por el avance tecnólogico y la ampliación realizada. Hoy la empresa publicará un video en Facebook sobre ellos.





Los extrabajadores que visitaron la "Refi" y el nuevo proyecto de expansión, destacaron el avance tecnológico encontrado.





Asombrados por la modernización, los visitantes no quisieron perderse nada.





El reencuentro con la refinería fue también un nexo entre dos generaciones. VIDEO:

Excolaboradores de Axion Energy vivieron un emotivo reencuentro con la refinería

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar