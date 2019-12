Fuerte repudio de Alonso a la falta de quorum en La Plata

La diputada de nuestra ciudad expresó su "malestar y preocupación" luego de que los senadores de la oposición impidieran el tratamiento del paquete impositivo impulsado por Kicillof. "Están jugando con fuego: si el objetivo es que la provincia defaultee la deuda que ellos mismos contrajeron, no es el camino. Siguen sin visualizar que dejaron a millones de bonaerenses y argentinos tirados en el barro. No entienden que la desocupación y el hambre son ahora", señaló. "No tengo más que expresar mi malestar y preocupación por la actitud que tuvieron los senadores de Juntos por el Cambio al no dar el quorum necesario para que se pueda tratar la ley impositiva presentada por el gobernador Kicillof. Se trata de una irresponsabilidad manifiesta, y habla a las claras que con Vidal de vacaciones en París, esta gente es incapaz de hacerse cargo de la banca que están ocupando", señaló la diputada provincial Soledad Alonso, sobre la falta de quorum en la Cámara Alta bonaerense y agregó: "Esta actitud parece de manual de Ciencias Políticas… me hace recordar a aquello que decía Giovanni Sartori sobre lo que él llamaba las ‘oposiciones débiles’: su irresponsabilidad política es directamente proporcional a las pocas esperanzas que tienen de gobernar, y por eso anteponen sus intereses a los de los ciudadanos en general". En el mismo sentido, también expresó que le consta que hubo "voluntad de diálogo permanente y hasta último momento" para revisar aspectos de la ley que podrían generar diferencias de criterio antes de la sesión. "O no entendieron lo que tenían que votar, o más bien no quisieron entenderlo y ensayan argumentaciones que no se condicen con el texto propuesto, para defender a un puñado de terratenientes, quienes ni siquiera se ven particularmente afectados si pagan al contado el impuesto inmobiliario. Porque de ser así, tienen un descuento que prácticamente los equipara al resto de los contribuyentes". Siempre sobre los senadores provinciales de Juntos por el Cambio, la diputada de nuestra ciudad agregó: "Están jugando con fuego: si el objetivo es que la provincia defaultee la deuda que ellos mismos contrajeron, no es el camino. Siguen sin visualizar que dejaron a millones de bonaerenses y argentinos tirados en el barro. No entienden que la desocupación y el hambre son ahora. Esta Ley no es un capricho, estamos en una crisis profunda y se necesita aprobarla para poder detener la inercia de esa crisis. Más allá del montaje mediático al que nos tienen acostumbrados, se trata de una propuesta progresiva en la que los que tienen más, van a pagar más. Pero en términos reales, estamos hablando de que el 70% de los contribuyentes pagarán menos de $2500.- de inmobiliario al año y que las propiedades de menor valor tendrán una actualización sólo del 15%, mientras que el 86% de los contribuyentes urbanos abonarán un máximo de $3500.- al año a razón repartidos en 5 cuotas de $700.- Acá el problema pasa por sólo 200 grandes terratenientes a quienes ellos representan. Se les aplica un 75% de actualización, cuando la inflación anual fue de un poco más del 50%. Pero esa diferencia la pueden achicar pagando al contado y así obtener un descuento del 20%, como el resto que así lo hagan. De esa manera, sólo estarían absorbiendo un incremento mínimo por encima de la inflación anual. Si el esfuerzo, mínimo repito, no lo hacen esos 200 terratenientes ¿qué se le puede pedir al resto de los bonaerenses?"

Fuerte repudio de Alonso a la falta de quorum en La Plata

