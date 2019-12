La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/dic/2019 "El Toro" Ortega se reunió con la ministra de Trabajo bonaerense







Analizaron la situación laboral de la provincia y respaldaron ley impositiva que impulsa Kicillof. "A modo de ejemplo de lo profundo de la crisis, comenté el caso de nuestra ciudad, que siempre fue una isla, y la inédita situación de la UOCRA local con más de 5 mil compañeros trabajadores en la calle y sumando", señaló el gremialista campanense líder del gremio de la ANSES. La Ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, analizó este viernes con una delegación de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) "la situación del mundo laboral" y los sindicalistas de ese espacio expusieron ante la funcionaria varias iniciativas y respaldaron "de forma unánime la ley impositiva que de forma imprescindible requiere la provincia". El encuentro se realizó en la cartera laboral con sede en La Plata. Además de Carlos "el Toro" Ortega, también estuvieron presentes entre otros, los dirigentes Sergio Palazzo (bancarios), Héctor Amichetti (gráficos), Fabián Felman (educadores), Víctor Carricarte (farmacia), Mario Berrutti (publicidad), Ana Cubillas (rurales) y Gustavo Berlingieri (televisión), además de los diputados nacionales Walter Correa (curtidores) y Vanesa Siley (judiciales). Luego de la reunión de varias horas, la Corriente Federal emitió un comunicado bajo el título "La derecha no es democrática", donde expresa su "solidaridad" con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y condenó "las maniobras de una oposición que obstaculiza sus primeras y urgentes medidas de gobierno" en la provincia. "Fue una extensa e interesante reunión –comentó Ortega- donde también estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Leandro Macia, y el director de Delegaciones Regionales bonaerense acompañando a la Ministra Ruiz Malec, quien además de ser licenciada en Economía, tiene un posgrado en Desarrollo Económico. Fue una oportunidad única de poder escuchar de primera mano sobre la profundidad del problema, y cuál es la estrategia integral para volver a poner a la provincia en movimiento. De ahí la importancia y urgencia de que salga el paquete de medidas que el gobernador presentó en la Legislatura. Campana también estuvo en esa conversación. A modo de ejemplo de lo profundo de la crisis, comenté el caso de nuestra ciudad, que siempre fue una isla, y la inédita situación de la UOCRA local con más de 5 mil compañeros trabajadores en la calle y sumando, porque hoy no existe ningún proyecto lanzado en nuestra región que pueda atenuar semejante impacto. En ese sentido, hubo coincidencia en que el sector de la construcción es uno de los dinamizadores a tener en cuenta, además de la necesidad de revitalizar al sector de las PyMEs con créditos y oportunidades".

Luego de la reunión, los gremialistas de la Corriente emitieron un comunicado bajo el título "La derecha no es democrática".



"El Toro" Ortega se reunió con la ministra de Trabajo bonaerense

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar