La contramarcha de la marcha

Mara Pedrazzoli

El oficialismo enfrentó resistencias en diversos frentes: impuestos en la provincia, retenciones agrarias, congelamiento de jubilaciones y minería. Breve repaso que intenta no perderse en los detalles. Los oficialismos, provinciales y nacionales, enfrentaron diversas resistencias que obligaron a redefinir pasos los últimos días. El gobierno nacional logró metabolizar los cambios con bastante éxito, mientras en la provincia de Buenos Aires quedaron más expuestas las fisuras y un camino de negociaciones se abre en Mendoza. Jueves, viernes y sábados tensos en la legislatura bonaerense Es tradición en la provincia votar tres leyes en conjunto: el proyecto de presupuesto, la solicitud de endeudamiento y la nueva ley impositiva. Las primeras dos fueron aprobadas en sesiones maratónicas el pasado viernes 20, donde Verónica Magario debió ceder a demandas de la oposición de Juntos por el Cambio con mayoría en el Senado. Así, el presupuesto se prorrogó hasta el 15 de marzo, el monto de nueva deuda se fijó en $ 66.000 millones para el primer cuatrimestre (de los cuales $ 2.000 millones se destinarán a un fondo de obras públicas influido por el vidalismo) y se estipuló la Emergencia Económica por un plazo de dos años prorrogable. La nueva ley impositiva fue enviada el martes 24 por la tarde a la cámara baja, y el oficialismo esperaba otro tratamiento express que no llegó. Desde la oposición objetaron los progresivos incrementos en el impuesto inmobiliario, ingresos brutos y sellos por considerarlos excesivos y con revalúos que afectaban a la clase media. Funcionarios del FdT salieron a aclarar mediáticamente que no se trataba de un "tarifazo". Finalmente el viernes 27 la oposición negó el quórum en el Senado para el tratamiento de la Ley, el gobernador Kicillof brindó una conferencia de prensa explicando lo sucedido e intentó ingresar el proyecto en Diputados el sábado por la mañana (allí el oficialismo cuenta con mayoría de 45) pero no obtuvo el quórum de 47 legisladores necesarios. Lunes 23: por la mañana, diálogo con ruralistas El presidente Fernán-dez, funcionarios públicos y representantes de la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias se encontraron para dotar de otro tenor a los "mecanismos de segmentación y estímulo" para los pequeños productores agropecuarios incorporados en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada el pasado sábado 21. Tras dicho encuentro, el ministro de agricultura Luis Basterra se reunió con referentes de cooperativas agrarias y brindó una conferencia de prensa junto a miembros de la Comisión. Allí expresaron precisiones como que la segmentación apelaría al tipo de producto (los cultivos con mayor grado de elaboración pagarían menos derechos de exportación) y la zona geográfica (NOA y NEA por lejanía portuaria). Carlos Achetoni, de la Federación Agraria (entidad que siempre pidió derechos segmentados pero con dos posiciones distintas en su interior), manifestó que habían solicitado a Fernández que no aplicara el potencial incremento de 3% sobre las retenciones pautado en la Ley 27.541. El encuentro sirvió para desmantelar un paro agitado por algunos productores para el jueves 26 y viernes 27 de diciembre. Basterra volverá a reunirse con ruralistas el 7 de enero próximo. El sistema previsional: consideraciones y gravámenes el lunes 23 Son datos a tener en cuenta que el sistema previsional, nacional y provincial, representa erogaciones por el 11% del PIB. Sólo la minoría de los beneficiarios se jubiló con el régimen general (3 millones de personas: 1/3 del total) mientras el resto lo hizo con algún tratamiento especial. En las provincias prevalecen estos últimos: abarcan a docentes, sanidad, seguridad, magistrados, etc. Además reciben doble beneficio (jubilación y pensión) 1,2 millones de personas. Y se estima una relación 1 a 1 entre aportantes y beneficiarios, cuando la sostenibilidad del régimen requiere un ratio de 3 a 1. Tras las críticas por suspender la movilidad jubilatoria por 180 días, el gobierno nacional decidió, el pasado lunes 16 de diciembre, retrotraer el precio de los medicamentos a los valores que tenían en las farmacias a comienzos de diciembre (supone una rebaja del 8%) por dos meses y, el lunes 23, establecer un gravamen del 21% sobre los haberes de privilegio de jueces y embajadores y un plus del 7% cuando esos haberes superen los $ 100.000. El presidente se comprometió a revisar las jubilaciones de privilegio cuando el tema sea tratado en el Congreso hacia fines de febrero, pero no incluyó a las mismas en el congelamiento establecido por la Ley 27.541. Un gesto en ese sentido fue dado por legisladores de ambas cámaras que resolvieron suspender por 180 días aumentos sobre sus dietas. Minería (ir)responsable El viernes 27 el gobernador radical Rodolfo Suárez suspendió la reglamentación de las modificaciones a la Ley 7.722, que impide el uso de sustancias químicas (entre ellas el cianuro, ácido sulfúrico y mercurio) para la explotación minera. Los riesgos contaminantes sobre el agua especialmente motivaron múltiples manifestaciones desde la aprobación del proyecto de Ley 9.209 enviado por el ejecutivo el pasado viernes 23, y que contó con amplia aprobación partidaria, provincial y nacional. Movilizaciones masivas, disturbios, gases lacrimógenos, alrededor de 40 heridos, amenazas al gobernador, etc. fueron tensando los conflictos y hacia fin de la semana llegó la suspensión: no el veto ni la derogación (que ahora solicita el PJ) de la controvertida Ley. Suárez propuso nuevos canales de diálogo, no descartó una consulta popular pero tampoco descartar su propuesta. Recordó a sus interlocutores la importancia de la actividad minera en una provincia que enfrenta serios problemas de pobreza.

