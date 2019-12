La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/dic/2019 Rescate en la Isla







Un menor estaba pescando en el Canal Alem y se clavó un anzuelo en la mano. Hubo que intervenirlo quirúrgicamente. Personal de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Campana, ayer tuvo que trasladarse en lancha hasta el kilómetro 3,5 del canal Alem para transportar de manera urgente hasta la costanera a un menor de 17 años que se había clavado un anzuelo en la mano mientras pescaba y se encontraba descompensado. Ya en tierra, y en compañía de un mayor, lo aguardaba un móvil del SAME, que lo trasladó hasta el Hospital San José. Ahí fue intervenido quirúrgicamente, dado que el anzuelo se encontraba "enganchado" en un hueso de la mano por lo cual hubo que realizarle una incisión para poder retirarlo y luego suturar.

Un móvil del SAME aguardaba en la costanera y luego lo trasladó hasta el Hospital San José.

#Ahora Defensa Civil realizó el traslado de un joven de 17 años desde el Canal Alem Km 3,5. Se clavó un anzuelo en la mano y se encontraba descompensado. En el muelle lo esperaba ?? SAME móvil 2 para el traslado al hospital donde sería atendido para extraer el objeto de la mano. pic.twitter.com/EVN9XkWlkk — Daniel Trila (@dantrila) December 28, 2019

Rescate en la Isla

