Efemérides del día de la fecha: 29 de Diciembre

DÍA DEL BROMATÓLOGO En este día se conmemora el egreso de los primeros licenciados en bromatología del país Raúl Tolomey, Rubén Peruzzo, Bartolo Tolomeo y César Stöckli de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 1976. Los estudiantes habían comenzado la carrera en el año 1972 y después de arduos años de estudio cumplieron su meta de recibirse y marcaron un hito en la historia argentina y, particularmente, en la de la institución que en el año 1986 creó la Facultad de Bromatología. Impulsada por la incansable búsqueda del hombre por evitar las muertes y las enfermedades causadas por alimentos, la bromatología es la ciencia que estudia la composición, las propiedades, los ingredientes, los procesos de fabricación y almacenamiento de los alimentos. JACQUES YVES COUSTEAU ARRIBA A LAS COSTAS ARGENTINAS Atraído por los océanos y sus misterios, el explorador y oceanógrafo Jacques Yves Cousteau realizó su primera expedición submarina en el año 1950 cuando exploró las profundidades del Mediterráneo en busca del "Mahdia", un barco romano que había naufragado en el siglo I a. C; asimismo, utilizó por primera vez en la historia de las exploraciones subacuáticas aparatos autónomos de inmersión, "Pulmón Acuático", diseñados por él mismo y el ingeniero Émile Gagnan. Esta experiencia lo maravilló tanto que abandonó la marina para dedicarse a las expediciones con el inseparable buque "Calypso" que lo había flechado desde el primer momento: "me enamoré de él nada más verlo. Me acuerdo como si fuera ayer... ¡pero fue en 1950!" Incontables travesías realizó a bordo del "Calypso" durante 45 años en los que ríos, mares y lagos de alrededor del mundo fueron recorridos por la atenta mirada del francés que utilizó sus conocimientos para divulgar la vida marina y generar conciencia acerca de los problemas medioambientales en 60 publicaciones y 150 documentales. Justamente su libro "El mundo del silencio" plasmaba sus experiencias y viajes en el mar y vendió millones de copias a la vez que el documental del mismo nombre ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes y un Oscar en el año 1956, no obstante, lo que lo hizo famoso fue su serie documental "El mundo submarino de Jaques Cousteau." Recién en el año 1961 el "Calypso" surcó las aguas argentinas con detenimiento y amarró en el puerto de Mar del Plata, donde Cousteau fue recibido por periodistas, admiradores y el Jefe de la Base Naval que lo bombardearon con diversas preguntas. Ante la pregunta acerca de qué le impresionó más de las aguas sudamericanas el francés respondió: "[…] me ha impresionado la riqueza y variedad de los peces del Atlántico Sur, la abundancia de merluzas y de rayas. Se necesitarán de 4 a 5 años para clasificar la totalidad del material obtenido en unas 250 operaciones de dragado, rastreo y pesca realizados a profundidades de entre 70 y 300 metros en 180 estaciones cumplidas". ROSARIO CENTRAL CAMPEÓN Un día como hoy en el año 1973, Rosario Central conseguía su segundo título en Primera División al conquistar el Campeonato Nacional 1973. Con un plantel compuesto por Carlos Biasutto, Daniel Killer, Juan Antonio Burgos, Aldo Poy, Roberto Cabral y Luis Giribet, los dirigidos por Carlos Timoteo Griguol iniciaron el torneo en el Grupo B teniendo como rivales a Boca, Huracán, Argentinos Juniors e Independiente, entre otros. Desplegando estrategias prácticas y aprovechando el potencial de cada jugador dominaron el mediocampo y, con rapidez, realizaron ataques efectivos y mortales que le valieron la clasificación a la ronda final. En ésta última se enfrentaron contra River, Atlanta y San Lorenzo; los dos primeros fueron aplastados por los "canallas" 3-1 y 2-1 mientras que "El Ciclón" le cortó la racha ganadora con un gol Héctor Scotta que empató la final, sin embargo, como los rosarinos estaban 2 puntos arriba de los "Millonarios" terminaron consagrándose campeones.

