Finaliza un año, tiempo de volver nuestra mirada hacia atrás, hacer balances, quizás nostalgias, recuerdos vienen a nuestra mente, pero un año nuevo comienza, seguramente hay inquietudes, expectativas, proyectos, nuevos compromisos, … agendas que se completan. Comenzamos a ordenar, y de pronto descubrimos ¡cuántas cosas no se han usado en todo el año! y ¡cuántas cosas caras a nuestros sentimientos hemos pasado por alto! Y ahora estamos en el umbral de un año nuevo… parece que todo vuelve a empezar. Qué bueno sería volver a empezar, pero con una mirada distinta, más tranquila y profunda, tomando distancia de este mundo tan vertiginoso, donde tantos intereses nos confunden. La lectura y puesta en práctica de muchos pasajes Bíblicos, pueden acortar distancias para recibir las bendiciones que el Señor tiene preparadas para sorprendernos. "No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad" (Is.43:18-19), Seguramente el Señor tiene un camino nuevo para tu vida en este año. "Yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi espíritu sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos" (Isaías 44:3), Palabras de confianza las encontramos en la Biblia, que pueden fortalecer el espíritu y aliviar las cargas de cada día, y esto puede derramarse hacia nuestros amados. Que podamos alejarnos de todo aquello que intranquiliza nuestro andar cotidiano, tomar decisiones difíciles, que permitan descansar en el hueco de la mano del Señor, buscar de su presencia, entregar las preocupaciones y dolencias, y confiar en su noble sostén, en su soberanía. "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor". (1ra Cor.13:13). El amor puede sacarnos del umbral y comenzar a caminar por un camino nuevo, el camino que conduce a una vida de esperanza y seguridad eterna. Enciende una luz en la oscuridad y déjala brillar, a luz de Jesús que brilla en todo lugar. ….. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! (Lucas 2:14) Deseamos para el año 2020 que profundicemos nuestra Fe, que conozcamos más de Jesús, y La Biblia, y aunque se presenten situaciones inesperadas, caminos y/o revelaciones sorprendentes, podamos siempre, descansar en Dios, depositar nuestra confianza en El, que nos guiará en todo el camino del Año Nuevo por venir, y deleitarnos en todo el trayecto, con la nueva mirada, "puestos sus ojos en Jesús". (Hebreos 12:1-2) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "En el umbral de un Año Nuevo"

Por Silvia Gerard

