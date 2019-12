Luego del gran triunfo obtenido por Ciudad frente a Independiente de Zárate por 72 a 62 por la Zona Norte y con los triunfos de Independiente, Costa Sud y Sarmiento que cerró la Zona Sur, quedaron definidos los 16 equipos y las dos zonas (A y B) de la segunda fase del Provincial de Clubes de Básquet. Deportivo San Vicente (equipo que integró la Zona Norte #1) finalizó en el 17mo lugar y será el único equipo que no disputará esta segunda fase. Para el ordenamiento de las posiciones generales se tuvo encuenta únicamente el porcentaje de puntos logrados: Está segunda fase contará con dos zonas, para la distribución de los equipos se hará una tabla donde se respetará la posición obtenida en la fase regular: los puestos 1 a 3 para los 1º de cada zona, puestos 4 al 6 para los 2º, puesto 7 al 9 para los 3º, puesto 10 al 12 para 4º, puesto 13 al 16 para los 5º. La Zona A estarán los equipos ubicados: 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - 16, mientras que en la zona B (donde estará Ciudad de Campana) estarán los equipos ubicados: 2 - 3 - 6 - 7 - 10 - 11 - 14 - 15. De esta manera, las dos zonas de está segunda fase quedaron de la siguiente manera: Cada equipo arrastrará un porcentaje de unidades de la fase previa (partidos ganados divido partidos jugados, multiplicando esa cifra por un 100%) y seguirá sumando bajo el mismo formato. La segunda fase comenzará el viernes 24 de Enero y se disputarán dentro de cada grupo siete fechas. Será con la modalidad todos contra todos a una sola rueda (7 partidos) con fixture a definir. El cronograma de fechas será el siguiente: Fecha 1: 24-Ene Fecha 2: 31-Ene Fecha 3: 07-Feb Fecha 4: 14-Feb Fecha 5: 21-Feb Fecha 6: 24-Feb Fecha 7: 28-Feb Los equipos ubicados en del 3ro al 6to puesto disputarán los Play Off de reclasificación, los ubicados en el 1ro y 2do puesto esperan por los ganadores de la reclasificación mientras que los equipos que finalicen en el 7mo y 8vo puesto quedaran eliminados. La reclasificación tendrá los siguientes cruces: 3 A vs 6 B (partido A) 4 A vs 5 B (partido B) 3 B vs 6 A (partido C) 4 B vs 5 A (partido D) Los cuatro equipos que avancen enfrentarán a los equipos que finalizaron en el 1ro y 2do lugar de cada una de las zonas de la siguiente manera: 1º Zona A vs peor clasificado ganador partido C y D, 1º Zona B vs pero clasificado ganador partido A y B, 2º Zona A vs mejor clasificado ganador partido C y D, 2º Zona B vs mejor clasificado ganador partido A y B. Los cuatro equipos ganadores jugaran el Final Four.

El torneo provincial de básquetbol se reanuda el próximo 24 de enero.

Torneo Provincial de Básquetbol:

Quedaron definidas las zonas de la segunda fase

