Guía con las novedades de los equipos, pilotos, ingenieros, chasistas y motoristas a días de culminar el 2019 y ya con los protagonistas enfocados en la temporada 2020. Los cambios son constantes en el Turismo Carretera, donde pasan las horas y el movimiento en cada equipo parece permanente. Como pocas veces en los últimos años las fichas van de un lado hacia otro, por ello repasamos todo lo sucedido en el parque de la categoría más destacada de nuestro país. Para que no se mareen nuestros lectores, vamos por orden alfabético… Marcelo Agrelo: Luego de 5 temporadas en TC Pista, donde ganó 5 finales, el piloto de Comodoro Rivadavia subirá al Turismo Carretera con un Torino con atención integral del equipo Maquin Parts. Sergio Alaux: Si bien continuará en el equipo SP Racing con base en La Plata, el pigüense manejará un flamante Chevrolet que se está terminando de armar. Tendrá como compañero a Pablo Costanzo, quien ascenderá del TC Pista con Torino. Mariano Altuna: Luego de un difícil 2019 con pocos resultados sobre una Dodge, el loberense fue autorizado para correr con Chevrolet, marca con la que fue subcampeón en 2009. Seguirá integrando el equipo de Walter Alifraco, aunque no está definido si manejará la Chevy que dejó Norberto Fontana o la que utilizaba Aldo Ortiz. Agustín Canapino: El 4 veces campeón de Turismo Carretera perderá a Federico Benavídez, quien hasta la última fecha del 2019 fue el encargado de su Chevrolet. A pesar de esa baja, el staff técnico se mantendrá con Alberto Canapino a la cabeza y motorización de Lucas Alonso. Diego Ciantini: El campeón 2019 del TC Pista ascenderá al Turismo Carretera. Resta solamente el anuncio oficial para su incorporación al Renault Sport Torino Team como compañero de Facundo Ardusso. Pablo Costanzo: Después de 109 competencias en TC Pista, donde debutó en la temporada 2013 y llegó a ganar 5 finales, el de Chascomús ascenderá al Turismo Carretera con un Torino cero kilómetro. Lo hará dentro del equipo SP Racing donde Sergio Alaux será su compañero. Facundo Della Motta: Ya no integra el equipo Las Toscas Racing y recalaría en el Sportteam de Sergio Polze para subirse a un flamante Torino. El asesoramiento técnico será de Maximiliano Juárez y motor de Fabio Martínez. Christian Dose: Si bien no terminó corriendo la temporada 2019, el experimentado piloto volverá en 2020 con el Chevrolet de su propia escuadra, el cual fue desarmado para un total reacondicionamiento. Gastón Ferrante: Dejó el equipo de Emanuel Moriatis y se sumó al Di Meglio Motorsport. La asistencia técnica será de Rodolfo Di Meglio con Fabián Fuentes como encargado de esa área. No está definido quien atenderá el impulsor. Norberto Fontana: El arrecifeño se desvinculó de Walter Alifraco y adquirió el Chevrolet campeón de TC Pista con Diego Ciantini. Dicho auto se atenderá en Arrecifes con la ingeniería de Guillermo Cruzetti y el asesoramiento del Centro Tecnológico Canapino. Resta definir quién se hará cargo de la motorización. Esteban Gini: Tras sus breves pasos por el quipo Dole Racing y el Sportteam, el quilmeño se incorporó al Maquin Parts. Deja la marca Chevrolet y vuelve a Torino, con la cual se consagró campeón de TC Pista en 2015 y utilizó en TC durante 2016. Aún no se sabe que auto manejará, si el nuevo o el que corría Leonel Pernía. Matías Jalaf: Tras el fuerte accidente protagonizado en la carrera de Rafaela el pasado 8 de septiembre, el mendocino se subirá a un flamante Ford alistado por el Donto Racing. De esta forma volverá a las pistas tras aquel complicado hecho que hasta ahora lo mantuvo alejado de la competición. Emanuel Moriatis: Ya no tendrá la técnica de Carlos Serpero, tampoco a Gastón Ferrante con un segundo auto dentro del equipo propio. Incorporó la ingeniería de Federico Raffo, quien durante los últimos años estuvo ligado a Omar Martínez. Carlos Okulovich: Luego de las experiencias de este año en el Dole Racing y el Sprint Racing, el misionero se incorpora al equipo del "Gurí" Martínez con un Torino cero kilómetro. El trabajo técnico correrá por cuenta de Cristian Ávila, quien también se suma al team entrerriano. Fabián Giustozzi será el motorista. Guillermo Ortelli: La novedad es que volverá a contar con la motorización de Ezequiel Giustozzi, con quien ya trabajó tras alcanzar el título en 2016. Esa etapa no arrojó los resultados buscados y ello derivó en que el joven de Saladillo pase a ser uno de los 7 preparadores que atendieron el auto desde 2016 a esta parte. El piloto del JP Carrera dejó los servicios de "Rody" Agut. Leonel Pernía: Tras un destacado 2019 con el Maquin Parts, el "Tanito" no seguirá en la escuadra de Venado Tuerto. Se sumó al equipo de Walter Alifraco, quien en principio se encargará de la atención técnica. La motorización correrá por cuenta de Claudio Garófa. Matías Rossi: Luego de 259 competencias, 25 victorias en finales, 65 triunfos en series y 38 pole positions, el campeón 2014 no estará el próximo año en Turismo Carretera, categoría que lo vio debutar en 2003. El de Del Viso correrá en el Stock Car de Brasil, continuará en Súper TC2000 y seguiría en Top Race. Alan Ruggiero: Después de 3 temporadas en Turismo Carretera con Torino, el piloto de Flores recibió el pase para cambiar a Ford, marca con la que se consagró campeón 2011 de TC Mouras y que luego lo vio correr en TC Pista. Tras el anuncio de la ACTC, se espera que Ruggiero confirme que auto manejará en 2020, podría ser el que dejó Juan Manuel Silva en el equipo de Giallombardo. Julián Santero: Apenas una carrera en 2019 le alcanzó para demostrar toda su capacidad, en esa prueba sobre el Ford de Emanuel Moriatis. Ahora volverá al TC, también con un auto del "óvalo", el cual atenderá Walter Alifraco y motorizará "Rody" Agut. José Savino: Seguirá con el Ford alistado por su equipo propio, ahora con motor preparado por Daniel Berra. El "Coyote" se desvinculó de Daniel Durante. Juan Manuel Silva: Luego de una destacada temporada, el chaqueño se desvinculó de la familia Giallombardo. Ahora deberá buscar nuevo equipo y justamente en ello está abocado por estas horas. Todo indicaría que se subirá al Ford del Donto Racing que dejó Matías Rossi, por el momento no hay anuncio oficial. Si ello se concreta, su motorista sería Marcelo Esteban. Emiliano Spataro: Pasó las últimas tres temporadas con el equipo Renault Sport Torino Team, pero el de Lanús buscó nuevo rumbo en Las Toscas Racing. Allí manejará un Torino con atención en el motor de Claudio Garófalo. La ingeniería será de Maximiliano Juárez, quien se incorpora, y Carlos Serpero que también llega a la escuadra con sede en Canning. Nicolás Trosset: Una vez finalizada la temporada 2019 se desvinculó de Ramiro Galarza, antes de ello había integrado el equipo de Julio Catalán Magni. El arrecifeño trabaja para encontrar equipo y cerrar el presupuesto que le permita hacer Turismo Carretera el próximo año. Mariano Werner: Desvinculado de Marcelo "Machete" Esteban, el entrerriano pasará a contar con la motorización de "Rody" Agut. El auto continuará siendo atendido en San Nicolás por Ulises Armellini, ahora todo regenteado por Marcelo Occhionero.

