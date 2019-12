Rincón Tuerca

Email: rincontuerca@ubbi.com LOS CAMPEONES 2019 FORMULA UNO: LEWIS HALMITON MOTOSGP: MARQUEZ.MARQUEZ TURISMO CARRETERA: AGUSTIN CANAPINO TC PISTA: DIEGO CIANTINI SUPER TC 2000: LEONEL PERNIA TC 2000: NICOLAS MOSCARDINI FORMULA FENAULT: GUIDO MOGGIA FORMULA METROPOLITANA: ESTEBAN MANCUSO TC MOURAS: MARCOS LANDA TC PISTA MOURAS: MATIAS FRANCO T 4000 ARGENTINO: PEREZ BRAVO TOPE RACE: MATIAS ROSSI TOPE RACE SENIORS: BRUNO BOCARELLA TOPE RACE JUNIORS: ARIEL PERCIA TURISMO PISTA CLASE 1: ANSELMO MARTINEZ TURISMO PISTA CLASE 2: LUIGI MELLI TURISMO ZONAL PISTA 3: GONZALO ANTOLIN TURISMO NACIONAL C2: EVER FRANETOVICH TURISMO NACIONAL C3: JUAN URCERA KARTING PAKO: VALENTINO SIMOINATTO KARTING PAKO: MAXIMO WEISS KARTING PAKO: RODRIGO CORTINA KARTING PAKO: DIEGO CAMINA KARTING PAKO: JULIAN VISCUZI KARTING PAKO: EZEQUIEL PAIS KARTING PAKO: SANTIAGO BAZTARRICA KARTING PAKO: ROBERTO ALIOTTA KARTING KART PLUS: JUAN C SUAREZ PROCAR CLASE A: VALERIO DIAMANTE PROCAR CLASE B: MATIAS LUCERO PROCAR 2000: LUCAS BRUNO TC REGIONAL GTA: JUAN FEIJO TC REGIONAL GTB: FACUNDO ANTUNES TC REGIONAL CHASIS: MARIANO DAINOTTA ALMA TC 1100: GABRIEL ROLDAN ALMA PROMOCIONAL: LEONARDO CORDANI ALMA CLASE DOS: MATIAS MASCHIO ALMA TC 16OO: ALFREDO SANCHEZ KARTING KART PLUS: ALEJANDRO SFREDDO CICLOMOTORES: LISANDRO ACOSTA MOTOCROSS PROVINCIAL: VALENTINO LACOGNATA TC PIKC UP: JUAN PABLO GIANANI KARTING PAKO: JUAN MARTIN MOLINA KARTING PROCAR: IGNACIO LOPEZ TC BONARENSE CLASE A: JORGE LAGOS TC BONARENSE CLASE D: GASTON COSTA TC BONARENSE CLASE C: MARCELO RAMOS TC BONARENSE CLASE LIGHT: ALEJANDRO FEIL GT 9OO CLASE A: ARIEL BARZANA GT 900 CLASE B: PABLO DI MAIO FORMULA 4 NG: MAUTO PITETTI APAC 14: OSCAR SAMBIASE FORMULA 07: JONATHAN SCABOZIO TC RIOPLATENSE: KEVIN COSTA TC 850: JUAN GALLO TC DEL NORTE: JUAN JOSE KELLY TC 4000: JUAN GALLO FRBONAERENSE: FRANCO LUCERO PROMOCIONAL 1100: GONZALO ANDORNO MONOMARCA 128: SANTIAGO SBUTTONI T INTERNACIONAL C2: EDU PERDIGUERO T INTERNACIONAL SUPER: ADRIAN APROMONTE COPA BORAT 18 T: DIEGO LESTON KARTING ROTAX SENIOR MAX: MATIAS MILLA KARTING ROTAX MASTER NAC: GABRIEL DE LUCCA FIAT COMPETICIONE: JAVIER MANTA T.ZONAL PISTA CLASE DOS: FEDERICO VIVAS TZONAL PISTA CLASE TRES: DANIEL VIDAL KARTING KART PLUS: EMILIANO FALIVENE KARTING KART PLUS: JONES GOMEZ KARTING KART PLUS: GABRIEL RAMALLO KARTING ROTAX: THAIGO FALIVENE KARTING ROTAX: SANTIAGO BIAGGI KARTING ROTAX: BRAIN QUEVEDO KARTING ROTAX: SANTIAGO FABANI KARTING ROTAX: GASTON AMBOADE KARTING ROTAX: MATIAS RODRIGUEZ KARTING ROTAX: AGUSTIN GAJATE



