Rincón Tuerca

LOS CAMPEONES 2019
FORMULA UNO: LEWIS HALMITON
MOTOSGP: MARQUEZ.MARQUEZ
TURISMO CARRETERA: AGUSTIN CANAPINO
TC PISTA: DIEGO CIANTINI
SUPER TC 2000: LEONEL PERNIA
TC 2000: NICOLAS MOSCARDINI
FORMULA FENAULT: GUIDO MOGGIA
FORMULA METROPOLITANA: ESTEBAN MANCUSO
TC MOURAS: MARCOS LANDA
TC PISTA MOURAS: MATIAS FRANCO
T 4000 ARGENTINO: PEREZ BRAVO
TOPE RACE: MATIAS ROSSI
TOPE RACE SENIORS: BRUNO BOCARELLA
TOPE RACE JUNIORS: ARIEL PERCIA
TURISMO PISTA CLASE 1: ANSELMO MARTINEZ
TURISMO PISTA CLASE 2: LUIGI MELLI
TURISMO ZONAL PISTA 3: GONZALO ANTOLIN
TURISMO NACIONAL C2: EVER FRANETOVICH
TURISMO NACIONAL C3: JUAN URCERA
KARTING PAKO: VALENTINO SIMOINATTO
KARTING PAKO: MAXIMO WEISS
KARTING PAKO: RODRIGO CORTINA
KARTING PAKO: DIEGO CAMINA
KARTING PAKO: JULIAN VISCUZI
KARTING PAKO: EZEQUIEL PAIS
KARTING PAKO: SANTIAGO BAZTARRICA
KARTING PAKO: ROBERTO ALIOTTA
KARTING KART PLUS: JUAN C SUAREZ
PROCAR CLASE A: VALERIO DIAMANTE
PROCAR CLASE B: MATIAS LUCERO
PROCAR 2000: LUCAS BRUNO
TC REGIONAL GTA: JUAN FEIJO
TC REGIONAL GTB: FACUNDO ANTUNES
TC REGIONAL CHASIS: MARIANO DAINOTTA
ALMA TC 1100: GABRIEL ROLDAN
ALMA PROMOCIONAL: LEONARDO CORDANI
ALMA CLASE DOS: MATIAS MASCHIO
ALMA TC 16OO: ALFREDO SANCHEZ
KARTING KART PLUS: ALEJANDRO SFREDDO
CICLOMOTORES: LISANDRO ACOSTA
MOTOCROSS PROVINCIAL: VALENTINO LACOGNATA
TC PIKC UP: JUAN PABLO GIANANI
KARTING PAKO: JUAN MARTIN MOLINA
KARTING PROCAR: IGNACIO LOPEZ
TC BONARENSE CLASE A: JORGE LAGOS
TC BONARENSE CLASE D: GASTON COSTA
TC BONARENSE CLASE C: MARCELO RAMOS
TC BONARENSE CLASE LIGHT: ALEJANDRO FEIL
GT 9OO CLASE A: ARIEL BARZANA
GT 900 CLASE B: PABLO DI MAIO
FORMULA 4 NG: MAUTO PITETTI
APAC 14: OSCAR SAMBIASE
FORMULA 07: JONATHAN SCABOZIO
TC RIOPLATENSE: KEVIN COSTA
TC 850: JUAN GALLO
TC DEL NORTE: JUAN JOSE KELLY
TC 4000: JUAN GALLO
FRBONAERENSE: FRANCO LUCERO
PROMOCIONAL 1100: GONZALO ANDORNO
MONOMARCA 128: SANTIAGO SBUTTONI
T INTERNACIONAL C2: EDU PERDIGUERO
T INTERNACIONAL SUPER: ADRIAN APROMONTE
COPA BORAT 18 T: DIEGO LESTON
KARTING ROTAX SENIOR MAX: MATIAS MILLA
KARTING ROTAX MASTER NAC: GABRIEL DE LUCCA
FIAT COMPETICIONE: JAVIER MANTA
T.ZONAL PISTA CLASE DOS: FEDERICO VIVAS
TZONAL PISTA CLASE TRES: DANIEL VIDAL
KARTING KART PLUS: EMILIANO FALIVENE
KARTING KART PLUS: JONES GOMEZ
KARTING KART PLUS: GABRIEL RAMALLO
KARTING ROTAX: THAIGO FALIVENE
KARTING ROTAX: SANTIAGO BIAGGI
KARTING ROTAX: BRAIN QUEVEDO
KARTING ROTAX: SANTIAGO FABANI
KARTING ROTAX: GASTON AMBOADE
KARTING ROTAX: MATIAS RODRIGUEZ
KARTING ROTAX: AGUSTIN GAJATE