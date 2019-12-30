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DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA
CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA
lunes, 30/dic/2019 - 15:23
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La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/dic/2019.

Rincón Tuerca



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Email: rincontuerca@ubbi.com

LOS CAMPEONES 2019

FORMULA UNO: LEWIS HALMITON

MOTOSGP: MARQUEZ.MARQUEZ

TURISMO CARRETERA: AGUSTIN CANAPINO

TC PISTA: DIEGO CIANTINI

SUPER TC 2000: LEONEL PERNIA

TC 2000: NICOLAS MOSCARDINI

FORMULA FENAULT: GUIDO MOGGIA

FORMULA METROPOLITANA: ESTEBAN MANCUSO

TC MOURAS: MARCOS LANDA

TC PISTA MOURAS: MATIAS FRANCO

T 4000 ARGENTINO: PEREZ BRAVO

TOPE RACE: MATIAS ROSSI

TOPE RACE SENIORS: BRUNO BOCARELLA

TOPE RACE JUNIORS: ARIEL PERCIA

TURISMO PISTA CLASE 1: ANSELMO MARTINEZ

TURISMO PISTA CLASE 2: LUIGI MELLI

TURISMO ZONAL PISTA 3: GONZALO ANTOLIN

TURISMO NACIONAL C2: EVER FRANETOVICH

TURISMO NACIONAL C3: JUAN URCERA

KARTING PAKO: VALENTINO SIMOINATTO

KARTING PAKO: MAXIMO WEISS

KARTING PAKO: RODRIGO CORTINA

KARTING PAKO: DIEGO CAMINA

KARTING PAKO: JULIAN VISCUZI

KARTING PAKO: EZEQUIEL PAIS

KARTING PAKO: SANTIAGO BAZTARRICA

KARTING PAKO: ROBERTO ALIOTTA

KARTING KART PLUS: JUAN C SUAREZ

PROCAR CLASE A: VALERIO DIAMANTE

PROCAR CLASE B: MATIAS LUCERO

PROCAR 2000: LUCAS BRUNO

TC REGIONAL GTA: JUAN FEIJO

TC REGIONAL GTB: FACUNDO ANTUNES

TC REGIONAL CHASIS: MARIANO DAINOTTA

ALMA TC 1100: GABRIEL ROLDAN

ALMA PROMOCIONAL: LEONARDO CORDANI

ALMA CLASE DOS: MATIAS MASCHIO

ALMA TC 16OO: ALFREDO SANCHEZ

KARTING KART PLUS: ALEJANDRO SFREDDO

CICLOMOTORES: LISANDRO ACOSTA

MOTOCROSS PROVINCIAL: VALENTINO LACOGNATA

TC PIKC UP: JUAN PABLO GIANANI

KARTING PAKO: JUAN MARTIN MOLINA

KARTING PROCAR: IGNACIO LOPEZ

TC BONARENSE CLASE A: JORGE LAGOS

TC BONARENSE CLASE D: GASTON COSTA

TC BONARENSE CLASE C: MARCELO RAMOS

TC BONARENSE CLASE LIGHT: ALEJANDRO FEIL

GT 9OO CLASE A: ARIEL BARZANA

GT 900 CLASE B: PABLO DI MAIO

FORMULA 4 NG: MAUTO PITETTI

APAC 14: OSCAR SAMBIASE

FORMULA 07: JONATHAN SCABOZIO

TC RIOPLATENSE: KEVIN COSTA

TC 850: JUAN GALLO

TC DEL NORTE: JUAN JOSE KELLY

TC 4000: JUAN GALLO

FRBONAERENSE: FRANCO LUCERO

PROMOCIONAL 1100: GONZALO ANDORNO

MONOMARCA 128: SANTIAGO SBUTTONI

T INTERNACIONAL C2: EDU PERDIGUERO

T INTERNACIONAL SUPER: ADRIAN APROMONTE

COPA BORAT 18 T: DIEGO LESTON

KARTING ROTAX SENIOR MAX: MATIAS MILLA

KARTING ROTAX MASTER NAC: GABRIEL DE LUCCA

FIAT COMPETICIONE: JAVIER MANTA

T.ZONAL PISTA CLASE DOS: FEDERICO VIVAS

TZONAL PISTA CLASE TRES: DANIEL VIDAL

KARTING KART PLUS: EMILIANO FALIVENE

KARTING KART PLUS: JONES GOMEZ

KARTING KART PLUS: GABRIEL RAMALLO

KARTING ROTAX: THAIGO FALIVENE

KARTING ROTAX: SANTIAGO BIAGGI

KARTING ROTAX: BRAIN QUEVEDO

KARTING ROTAX: SANTIAGO FABANI

KARTING ROTAX: GASTON AMBOADE

KARTING ROTAX: MATIAS RODRIGUEZ

KARTING ROTAX: AGUSTIN GAJATE
 

Rincón Tuerca
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