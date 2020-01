La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/dic/2019 Nueva ola de robos en Ariel del Plata







Luego de los episodios de septiembre último se registraron al menos 3 nuevos hechos en pocos días. "Hace 20 años que paso el 31 en la casa de unos amigos, pero como viene la mano me voy a quedar en casa. Nos vigilan y si no ven el auto, me van a entrar". El testimonio pertenece a un reconocido vecino del barrio Ariel del Plata quien pidió reservar su identidad. Su decisión, explicó a La Auténtica Defensa, es por la reciente ola de robos que volvió a azolar al barrio en los últimos días. "Uno vecinos de la calle Aguiar se fueron a pasar la Noche Buena a la casa de unos familiares y cuando volvieron se encontraron que les habían entrado por el quincho. Se llevaron una notebook, una hidrolavadora, una amoladora, una lijadora… varias cosas. El sábado anterior, le entraron a un vecino de la calle Bravo y cuando llegó, escaparon por los techos. También entraron en a una casa en la calle Fremi. La familia estaba adentro y estaban armados", señaló. El vecino recordó los episodios delictivos en el barrio habían decaído luego de una reunión que los vecinos del barrio tuvieron en septiembre último en la que participaron funcionarios del área de seguridad de la Municipalidad de Campana y también con el titular de la Policía Local, luego que recrudeciera la cantidad de delitos que sufren en el barrio. En esa oportunidad, los vecinos no sólo mostraron su preocupación por el recrudecimiento de hechos delictivos en el barrio, sino también por la concentración de jóvenes consumiendo drogas o alcohol en la plaza, produciendo actos de vandalismo y espiando los movimientos de las casas aledañas. "Últimamente venimos teniendo varios hechos en el barrio, repitiéndose lo que había sido un año atrás. Los llamamos para que vengan, tomen conocimiento real y ver de qué manera se puede solucionar", explicó en septiembre a La Auténtica Defensa Juan Manuel Donate, presidente de la entidad fomentista y agregó: ""Hoy en día el principal problema es la gente que se escucha arriba de los techos. A una vecina ya le abrieron una puerta y hubo robos a mano armada en la galería comercial".

Preocupados por la inseguridad, en septiembre los vecinos de Ariel del Plata tuvieron una reunión con funcionarios del área de seguridad de la Municipalidad y representantes policiales.



