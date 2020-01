La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/dic/2019 Cae en el Chaco delincuente intensamente buscado por un hecho ocurrido en Campana







Se trata de Máximiliano Sánchez, a quién se lo acusa de haber participado un el robo a mano armada en 2015. En aquella oportunidad hubo un tiroteo en el que falleció su cómplice, Mario Blatter González. Cristian Bernal, efectivo del Comando Patrulla Campana, había sido internado con un balazo en el abdomen y otro en una pierna. Todo sucedió el 13 de mayo de 2015, cuando dos hombres de unos 30 años que habían llegado al lugar a caballo hasta una parrilla móvil, propiedad de Saúl Matemberg, que la había instalado a la vera de la Ruta 9, en las inmediaciones del ingreso al barrio Colinas de Otamendi fue amenazado para que entregue la recaudación del día. Eran Mario Alberto Blatter González y Maximiliano Gastón Sánchez, ambos vecinos de Las Praderas. "Decíme viejo qué tenés para mí…"dijo Blatter, mientras ambos mostraban sus armas de fuego. Fue entonces que intervino Cristian Bernal, sobrino de Matemberg, quien era Sargento en el Comando Patrulla Campana y se encontraba de civil, pero se identificó como policía. Hubo un forcejeo previo entre Blatter y Bernal, y posteriormente comenzaron los disparos entre los tres. Blatter falleció en el lugar con un balazo en la cabeza; mientras que Bernal recibió un balazo en el abdomen y otro en la pierna. Perdió mucha sangre, pero salvó su vida dado que fue trasladado hasta el Hospital en un auto particular donde fue intervenido exitosamente. El tercer protagonista escapó. Pero tanto el tío como el sobrino, e incluso al menos un testigo circunstancial, habían reconocido su fotografía en un prontuario a nombre de Maximiliano Gastón Sánchez. En ese momento, se dijo que se había escondido en la zona de los hornos de ladrillos del barrio.. La causa recayó en manos del ex fiscal Juan José Maraggi. No se supo más nada de Sánchez hasta semanas atrás, cuando fue aprehendido en Charata, Chaco, por un presunto robo. Durante la averiguación de antecedentes de rigor, apareció el hecho de 2015. Sánchez está ahora en Campana. El Fiscal Matías Ferreirós, de la UFI 2, solicitó su prisión preventiva al Juez de Garantías Julio Grassi. La carátula es "Robo calificado por uso de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y Homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".

Durante el intercambio de disparos, Mario Blatter falleció en el lugar con un tiro en la cabeza.



Cae en el Chaco delincuente intensamente buscado por un hecho ocurrido en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar