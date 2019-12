Este es el cronograma de recolección de residuos para Año Nuevo

Desde la Subdirección de Higiene Urbana comunicaron que el martes 31 el servicio domiciliario matutino se adelantará a las 3 de la mañana, mientras que vespertino a la 13. El 1º de enero, en tanto, no habrá actividad. El Municipio, a través de la Subdirección de Higiene Urbana, informó que el servicio de recolección de residuos sufrirá modificaciones este martes 31, en tanto que el miércoles 1 de enero no se efectuará ningún tipo prestación. Respecto al cronograma de mañana, la recolección domiciliaria matutina se adelantará a las 3 de la mañana, mientras que, la vespertina, a las 13. Lo mismo ocurrirá con el servicio de montículos que será a partir de las 9, en lugar de las 11. Conforme a ello, se solicita a los vecinos tomar nota de las modificaciones y evitar el retiro de las bolsas de residuos fuera de estos horarios con el objetivo de colaborar así con la limpieza y el orden de la ciudad. La empresa Agrotécnica fueguina retomará su servicio habitual el jueves 2 de enero.



El miércoles 1, no se efectuará ningún tipo prestación de recolección de residuos, ni montículos debido al feriado. Solicitamos a lo vecinos no sacar sus residuos, ni depositarlos en los parterres pic.twitter.com/mCtbdYITZa — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 28, 2019

