Concejales del Frente de Todos recorrieron los barrios tras las fuertes lluvias

Los ediles Oscar Trujillo y Marco Colella se acercaron a los barrios Lubo, Villanueva y El Destino, entre otros, para conocer el estado de las calles y escuchar el reclamo de los vecinos. "Ante cada inclemencia climática se comprueba que este pavimento electoral fue solo un maquillaje que en lugar de mejorar, les complicó la vida a los vecinos", sentenciaron. Al mismo tiempo que tenía lugar el tradicional brindis celebrado en el Honorable Concejo Deliberante, los concejales del Frente de Todos, Oscar Trujillo y Marco Colella salieron a recorrer la ciudad tras el fuerte temporal de este lunes por la mañana, y en respuesta a numerosos llamados de vecinos, según destacaron. Los ediles se acercaron a los barrios más complicados con el propósito de conocer el estado de las calles y viviendas y relevar así las necesidades más urgentes de quienes se vieron afectados. "Tras cada tormenta, duele ver la situación que deben atravesar los vecinos donde las calles se anegan fácilmente e incluso, en muchos casos, el agua llega hasta sus hogares", comentó Oscar Trujillo al tiempo que enfatizó que "ellos mismos nos muestran cuáles son las consecuencias de este pavimento electoral que no resolvió cuestiones estructurales tales como los debidos desagües, por ejemplo". Por su parte, Marco Colella coincidió con su par y comentó que "les prometieron a los campa-nenses inversiones millonarias para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, todo ese dinero fue malgastado en cuestiones estéticas y no en obras realmente imprescindibles. Los únicos beneficiados con estos trabajos fueron los contratistas y las empresas amigas del Intendente". Finalmente, ambos coincidieron en destacar la necesidad de que se resuelvan este tipo de problemas. Además, subrayaron la importancia de invertir y planificar con coherencia obras que verdaderamente les permitan a los campanenses vivir mejor. "El caso de la Avenida Rocca es testigo. No podemos dejar de observar que costó millones de pesos, y que no se resolvió la cuestión hidráulica. Con el incremento de las lluvias estamos igual que hace años, pero con la diferencia de haber despilfarrado millones en maquillaje y marketing".

Para los concejales del FTD la Rocca es un caso emblemático de despilfarro.



