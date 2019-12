Por el asueto administrativo del 31, este martes no habrá "Punto Verde"

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos no dejar sus materiales reciclables en los lugares promovidos para tal fin. Hoy martes 31 de diciembre no habrá "Punto Verde" en la plaza España, atento al asueto administrativo decretado para los trabajadores municipales con motivo de Año Nuevo. Lo mismo ocurrirá el miércoles 1º de enero, dado el feriado nacional. Por ello, desde el Municipio solicitaron a los vecinos no dejar sus materiales reciclables en los lugares promovidos para tal fin. A través del programa municipal Campana Punto Verde, que busca contribuir al cuidado del medioambiente, los vecinos pueden acercar materiales reciclables tales como plástico; papeles; cartones; telas; metales y vidrios que se encuentren limpios y secos. También se reciben pilas y baterías en desuso. Este servicio retomará su funcionamiento habitual el jueves 2 de enero.

