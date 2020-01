Abella promulgó la ordenanza para el control de edificios

Se trata de una iniciativa de la concejal Rosa Funes integrante de la bancada de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane y que fuera aprobada por el Concejo Deliberante semanas atrás durante el período de sesiones ordinarias. Ahora falta su reglamentación para entre en vigencia. "Me puse a investigar el tema luego de que me di cuenta que por consultas de consorcistas que me consultaban en mi estudio, los constructores de la ciudad se reservaban la administración del edificio por los primeros 5 o 10 años. De alguna manera, es una forma de resguardarse frente a una acción legal de surgir algún defecto manifiesto en la construcción, mientras prescribe el tiempo para ejercer algún reclamo. También es cierto que los consorcios en Campana, raramente son manejados por administradores profesionales, sino más bien por los propios consorcistas y por esa razón las inspecciones preventivas, de todo tipo, brillan por su ausencia. Lo cierto es que es necesario realizar tereas de mantenimiento preventivo en los edificios de la ciudad ya no sólo por proteger el propio patrimonio, sino también por eventuales daños a propios o a terceros", señaló Rosa Funes a La Auténtica Defensa. La autora de la ordenanza que fuera aprobada durante el último período de sesiones ordinarias confirmó que el Intendente Abella la promulgó esta semana y ahora falta su reglamentación para su puesta en vigencia. Según explicó la edil de la UV Calixto Dellepiane, para su redacción se basó en la legislación existente en la Ciudad de Buenos Aires y varios Municipios de zona Norte, considerando "que se debe regularizar la situación existente en la ciudad, mediante un procedimiento, al cabo del cual cada Consorcio obtendrá el Certificado que acredite su regularización en cuanto al mantenimiento y cumplimiento de todas las normas que hacen a la Seguridad, Higiene y Salubridad". La ordenanza abarca a todos aquellos Inmuebles que se encuentren afectados al régimen de Propiedad Horizontal, y en el futuro próximo deberán acreditar una certificación de "Seguridad Edilicia" extendida por un profesional habilitado a tal fin "que no esté vinculado con la Administración del consorcio". En su artículo cuarto, especifica: "El plazo inicial para regularización de todo el sistema será de 180 días, salvo los considerados urgentes por la Autoridad de Aplicación, que ameriten ordenar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de la normativa vigente; este plazo no podrá exceder los noventa (90) días. La Administración deberá presentar un informe inicial suscripto por el Profesional contratado, con las observaciones y posibilidades de regularizar las falencias declaradas en cuanto a plazos". "Me parece muy noble de parte del Intendente no haber vetado esta ordenanza y darle al tema la relevancia que tiene, sin fijarse además, que se trata de un proyecto surgido desde la oposición. Ahora está en sus manos la reglamentación y la operatividad efectiva de la norma", señaló la edil.

Abella promulgó la ordenanza para el control de edificios

