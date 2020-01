La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/dic/2019 La Juventud Radical repartió Juguetes y canastas navideñas







Fue el fin de semana antes de Nochebuena, en los barrios de nuestra ciudad. Estuvieron acompañados por la concejal Karina Sala. Unos días antes que se festejara la Navidad, integrantes de la Juventud Radical, acompañados por la concejal Karina Sala, repartieron juguetes y canastas de alimentos entre vecinos de Las Praderas, Villanueva y San Felipe. "Para nosotros es muy gratificante ir y llevar regalos a los chicos de nuestra ciudad. Como jóvenes y como niños que fuimos no hay nada más lindo que ver la sonrisa de un chico con su regalo y encima que se lo entregue Papá Noel ", comentaron los jóvenes. Además, agregaron "Hacer este tipo de actividades es un regalo para nosotros también, gratifica ver que haces algo por otro". También nos comentaron que "esta iniciativa salió de la Juventud Radical de la provincia de BS As y estuvo replicada en todos los distritos. Tenemos la obligación y el deseo como actores políticos de ir a recorrer nuestros barrios, escuchar y entablar relaciones con nuestros vecinos todos los días, no solamente en época electoral. Como Juventud podremos no tener muchos recursos, pero lo que si abundan son las ganas de trabajar por los demás y luchar por una política que les permita crecer a todos los campanenses", concluyeron.



