La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 31 de Diciembre







VÍSPERA DE AÑO NUEVO Celebrado con una cena familiar con abundante comida y diversas conversaciones, este día comenzó a festejarse en el año 1582 cuando se instauró el calendario gregoriano; previo a esto occidente utilizaba el calendario juliano establecido por Julio César en el año 46 a. C hasta el ascenso del papa Gregorio XIII que ante el desfase de 10 días entre las estaciones, las fechas y las fiestas religiosas se propuso solucionarlo con un nuevo calendario que instauró mediante la "Bula Inter Gravissimas." En esta jornada se suele hacer un balance de lo acontecido a lo largo del año a la vez que se proponen metas para el año entrante. RAQUEL LIBERMAN DENUNCIA A "ZWI MIGDAL" Rodeada por la pobreza, el hambre y los pogromos que acechaban Polonia, Ruchla Laja Liberman tomó a sus dos hijos, Moishele y Shíkele, y con el dinero enviado por su cuñada desde la lejana Argentina subió al barco que haría posible el ansiado reencuentro de la familia. Su próximo hogar fue Tapalqué, un pequeño pueblo a unos cuantos kilómetros de Buenos Aires, donde tuvo un escaso período de paz que se desmoronó cuando la tuberculosis se llevó a su marido Yaacov Ferber; fue Elke Ferber, su cuñada y madama de un burdel, la que contactó a la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia ("Zwi Migdal") con la excusa de pedirle ayuda con la sepultura de su hermano y vendió a Raquel a la asociación criminal. Condenada al infierno que aparejaba la trata de personas, "La Polaca" fue arrancada del sueño de la prosperidad y la riqueza americana para vivir una pesadilla en los burdeles de Buenos Aires; a diferencia de las demás Raquel había acordado quedarse con el 50% de sus ganancias que no constituían más que unas pocas monedas. Tras 6 años de golpizas y humillacionescompró su libertad a través de un "cliente" que sintió compasión por ella pero esto no significó su salida de las redes de la "Zwi Migdal" pues la misma envió a uno de sus rufianes para que le propusiera matrimonio y la despojara de todo. Salomón José Korn se apoderó de su dinero y compró una casa donde la obligó a prostituirse, sin embargo, Raquel no se dejó amedrentar y realizó la denuncia por el dinero robado ante el incorruptible comisario Julio Alsogaray en el año 1929. Para no exponer a sus hijos Raquel mintió diciendo que la trajeron engañada de Europa y la obligaron a prostituirse, no obstante, como su primera denuncia tenía un destino asegurado en el archivo Liberman decidió denunciar a todos los involucrados en la "Zwi Migdal." Así, el juez Manuel Rodríguez Ocampo procesó a 108 miembros, pidió la captura de otros 334 prófugos y dejó en prisión preventiva a 3; a pesar de que no hubo condenados la asociación criminal se desintegró sin que Raquel supiera de su caída por haber fallecido en el año 1935. Al año siguiente se sancionó la Ley de Profilaxis, Ley N° 12.331, que prohíbe la prostitución. SE INAUGURA EL RASCACIELOS "TAIPEI 101" Un día como hoy en el año 2004, se inauguraba el rascacielos "Taipei 101" en Taiwán y se convertía en el edificio más alto del mundo. Diseñado por el arquitectoChu-Yuan Lee, originalmente estaba pensado como un edificio de 400 metros pero como se buscaba ostentar el título del edificio más alto del mundo se optó por agregarle 108 metros más. La construcción inició en el año 1999 y concluyó en el año 2004 con un edificio de 106 pisos que tiene las particularidades de tener el ascensor más rápido del mundo al poder llevar a 30 personas desde el primer piso al último en apenas 37 segundos y ser el edificio ecológico más alto del mundo al tener el certificado "LEED Platinum"en la categoría "Existing Building: Operation y Maintenance." En el año 2010 el "Burj Khalifa"de Emiratos Árabes se convirtió en el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura.

Efemérides del día de la fecha: 31 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar