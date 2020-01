La Auténtica Defensa. Edición del martes, 31/dic/2019 Superliga:

Miguel ángel Russo fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors







Finalmente se concretó el cambio en la conducción técnica del Xeneize. Ayer firmó su contrato: ""Ojalá me toque ganar la Copa y festejar en La Bombonera", dijo, ilusionándose con repetir el logro de 2007. El entrenador Miguel Angel Russo fue presentado oficialmente ayer como nuevo entrenador de Boca Juniors. Ayer firmó su contrato junto al presidente Jorge Amor Ameal y el vicepresidente primero, Mario Pergolini; aunque su llegada fue propuesta por el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, la figura del Xeneize campeón de la Copa Libertadores 2007, bajo la tutela del propio Russo. "Ojalá me toque ganar la Copa Libertadores y festejar en La Bombonera. Siempre tuve la ilusión de volver a Boca. Los técnicos que tuvieron la suerte de ganar la Libertadores pudieron hacerlo. Había un lado, adentro mío, que me decía que iba a volver", señaló Russo en su presentación. El DT, quien inicia su segundo ciclo en el club, explicó que es "muy respetuoso" del plantel de Boca, al que calificó de "bueno", y aclaró que "hay que conocerlos, serán los primeros en saber mi idea y mi forma, pero tengo un gran respeto por los futbolistas". "Sé cuál es la sensación de la gente. Pero hasta que no hable con los jugadores, el mayor de los respetos es para con ellos. Tengo ganas de arrancar todo lo más rápido posible", comentó en la conferencia de prensa que brinda junto al presidente Jorge Amor Ameal en el salón "Juan de Dios Filiberto". AMEAL CARGÓ CONTRA ANGELICI El presidente de Boca puso especial énfasis en la presentación de Miguel Ángel Russo como entrenador en la situación en la que encontró las arcas del club, y se dedicó a desmentir a la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici en torno a que las cuentas no estarían saneadas. "Boca venció por 55 millones de dólares y hoy en la caja hay cinco. Hubo adelantos, se cobraron adelantos por 13 millones de dólares, dineros que tenían que entrar el año que viene. Esto solamente se puede resolver teniendo una auditoría seria como la que vamos a empezar a trabajar. El lunes va a estar firmada la auditoría para que el socio pueda entender qué pasó con este dinero. No decimos que falta ni que sobra, sino que queremos ser serios y saber qué pasó con estos números que son más que importantes", avisó. Después, amplió: "El problema ecomómico es real, acá se adelantaron 16 millones de dólares (sic) y si no, estaríamos en rojo. Nosotros queremos decirles a ustedes realmente lo que pasó, esto lo va a hacer una auditoriá de la UBA, de la facultad de Economía, ellos van a ser los auditores. Sí nos extraña mucho lo que se ha recaudado y queremos saber en qué se ha invertido. No estamos tan bien como decían las anteriores autoridades, pero también tememos que ser serios, decir lo que pasó a través de la auditoría". Por último, en diálogo exclusivo con TyC Sports, advirtió: "Nosotros escuchamos de la anterior Comisión Directiva plantear otros temas que no son estos, tampoco queremos que nadie se alarme, lo que está bien vamos a decir que está bien, y lo que está mal, que está mal".

EL SALUDO DE RUSSO Y AMEAL EN LA PRESENTACIÓN ANTE LA PRENSA.



Superliga:

Miguel ángel Russo fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar